快訊

毗鄰俄烏邊境！俄軍一架直升機疑遭擊墜 另一架戰機墜毀

驚悚瞬間！峇里島度假與大象合照 女子「手臂被咬斷」：聽見碎骨聲

中職／就任後中信兄弟奪2連勝 「恰總」彭政閔：希望繼續下去

小白鶴傳奇故事 環團：帶動友善耕作食農教育

中央社／ 新北13日電

春雷環境學社創辦人邱銘源今天表示，當年西伯利亞小白鶴迷途台灣的故事，帶動民間推廣土地與生態永續觀念；如今友善耕作面積與食農教育持續進行，1隻鳥的故事正持續寫歷史。

新北市客家事務局、板橋區公所、新北立圖書館今天傍晚共同主辦 「哈客講古在新北」說書活動，邀春雷環境學社共同創辦人邱銘源，與聽眾分享當年西伯利亞小白鶴，迷途在新北金山棲息的美麗故事與繪本，有如「小鶴PI的奇幻旅程」。

新北市金山是候鳥入境的國門，邱銘源從自然生態作家家、中央社董事長劉克襄說起，劉克襄的一篇文章曾說，100年前1名外國探險家到台灣，在金山欣賞到1萬隻鳥，感動到淚流滿面。探險家也很擔心若不好好保護土地，在100年後是1萬個人看1隻鳥。

他說，這個擔心在2014年12月印證，原本要去鄱陽湖過冬的小白鶴，意外現身於金山海岸的清水濕地，從亞成鳥變成鳥過程，有3萬多人次前往觀賞與攝影，甚至100多人從國外買單程機票到台灣來探望小白鶴。

小白鶴在台灣引起土地復興、農地改革、與老農夫親近共舞、友善耕作等議題；西伯利亞時報還曾在頭版報導感人故事，並感謝台灣人民對白鶴的照顧。過程中，保育和農耕思維的撞擊引起各界討論。邱銘源今天說，解決經濟才能改革土地與生態的問題。

他說，當年各界資源保護小白鶴及棲地，就是符合聯合國多項SDGs的永續環境指標，未來企業社會責任、政府的責任更應朝此目標。現在，金山區農民自省與農業局輔導下，擴充友善耕作面積；幼兒園也在田野推食農教育，成為最美的風景。

有觀眾詢問，親鳥帶小鶴到南方避寒時，飛行過程充滿危險，親子與雛鳥如何互動確保安全；也有人關心，生態旅遊與環境省思的可能性；另外，如何透過繪本扎根生態教育等諸多討論。

邱銘源說，所有的問題都是經濟的問題，必須先讓土地所有者無後顧之憂。生態旅遊雖是人與動物互動的好模式，但也要注意不要因觀光經濟與餵食行為，影響物種原有的生態。

他說，環境教育不在於繪本，鼓勵更多人直接走往戶外，放下3C產品的羈絆，進而從眼、耳、鼻、舌、身意，讓孩子奔跑在野地泥土，當1名全人兒童找回五感體驗，從大自然去體會保護環境的精神與內涵，這是再多的課程也買不到的經驗。

小白鶴 金山

延伸閱讀

獨／60年金青中心熄燈原因曝光 17建物歸國有不堪租金壓力

迎新最愛青春歲月 金青大通舖打枕頭戰、講鬼故事

陪伴民眾63年 金山青年活動中心6月30日結束營業

台南農改場6日辦「瓜果食農嘉年華」歡迎親子品嘗西瓜

相關新聞

女童斑馬路車禍亡後 台南優先在城區設15處「行人專用時相」

台南市3歲女童走斑馬線穿越馬路被撞身亡，台南市政府交通局加速全面盤點舊城區有行人通行需求路口，並針對鄰近學校、觀光景點及...

嬌小甜美妹竟是公車司機 轉行前還開過聯結車、物流車

新北女性公車駕駛員目前占3%，其中台北客運932路線公車駕駛員吳佩蓉開了5年車，由於長相甜美、服務態度認真且親切，常獲乘...

影／40塊鹹酥雞媽媽的吶喊 「請大家再等等身障兒！」

「請大家再等等，他們（身障兒）的動作可能會慢一點！」家中育有過動及唐氏症兩個兒子的蕭麗華今天站在台上發出懇切吶喊，冀望社...

北捷iTake智取櫃平均月營收僅百元 遭疑成效不佳

台北捷運本業虧損，近年積極透過附屬事業及業外收入補足。北市議員許家蓓發現，北捷與民間合作在捷運站設21台itake智取櫃...

百年金瓜石「迓媽祖」山城登場 鑾轎穿梭小徑考驗體力

新北市金瓜石有百年傳統的「迓媽祖」，昨天由在地居民、遊客共同參與遶境活動，鑾轎穿梭在山城間，高高低低地走進礦山每條小徑，...

大稻埕夏日節7月1登場 延長活動51天周周放煙火

暑假即將到來，今年夏天在延平河濱公園盛大登場的「大稻埕夏日節」活動期間為7月1日至8月20日，台北市觀傳局規畫將延長活動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦