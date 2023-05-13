嬌小甜美妹竟是公車司機 轉行前還開過聯結車、物流車

新北女性公車駕駛員目前占3%，其中台北客運932路線公車駕駛員吳佩蓉開了5年車，由於長相甜美、服務態度認真且親切，常獲乘客表揚和公司獎勵。別看她身形嬌小，一點也不柔弱，轉行前更開過聯結車、當過十幾年的宅配物流貨車司機，還要幫客人搬貨上樓。

36歲的吳佩蓉身高僅152公分，但她從25歲就擔任聯結車駕駛、宅配物流貨車駕駛，5年前更在友人介紹下，轉投入公車駕駛行列。她說，本身個性愛好自由，且不喜歡靜態工作，出社會後求職都鎖定跟交通有關的行業，只是開貨車每天都要搬貨，甚至還要幫客人搬上樓，真的是體力考驗。

吳佩蓉轉職當公車駕駛後，因性別及身形嬌小，一開始常被乘客質疑是否能真的開得穩。她坦言，當初車輛轉彎、倒車，甚至是熟記路線，對她來說都是難題，經過三、四個月與公車的「磨合期」，越開越順，也被兩個孩子當作驕傲，時常在學校向同學及老師說「我媽媽是公車司機！」

每次出車前半小時，吳佩蓉都會到站上準備，包括酒測、車輛車況的基本檢查，為的就是給予乘客更安心的搭車環境。

「要是公車可以設廁所多好。」吳佩蓉表示，她沒有固定路線，每個班次的長短不同，路途最長來回需要兩小時，影響最大的就是上廁所，因為公車太大台，停車不方便，甚至以前也被正義魔人檢舉過，但也只能熟記路線上的加油站點，把握空車時間去上廁所。

吳佩蓉表示，自己也不斷向身邊的女性友人推薦這份工作，公車駕駛的薪資不低，福利待遇也不錯，除了女性上廁所問題外，女性要駕馭開公車其實不難，就跟去適應另一份工作是一樣的道理，就是敢不敢去嘗試而已。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，交通局場站稽查時，都會留意站上設施是否有考量到女性駕駛的需求，像獨立的休息室、廁所等，並於站區公開揭示性騷擾事件申訴管道及處理程序，目前新北市女性公車駕駛員的佔比約3%，還有很大的進步空間，會持續督導業者改善環境，讓公車駕駛員的性別比更多元。