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台南新港社地方文化館「壹流藝術」展學童展現美術創意

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南新港社地方文化館「壹流藝術」開幕，學童展現美術創意。圖／新港社地方文化館提供
台南新港社地方文化館「壹流藝術」開幕，學童展現美術創意。圖／新港社地方文化館提供

台南市新港社地方文化館邀請新市國小第16屆美術班畢業生，舉辦「壹流藝術」成果展今天開幕。展出美術班畢業生集體創作及個人作品1百多件到5月27日。文化館表示，這次展覽「創作媒材多元、藝術展現多樣、童心創意更是趣味無限，作品豐富精彩可期」。

指導老師說，除平面作品還有紙漿創作，將報紙紙漿及紙巾進行美感融合，在紙巾不停的覆蓋再覆蓋過程中，不僅激發了孩子的創意與發想，也磨練出孩子耐心與性情。還以報廢椅子作為素材，創作出一系列的動物裝置藝術。四年來從一開始的手把手摸索到現在能獨當一面自由創作，孩子的學習與成長是值得珍藏與喝采的。創作也結合時下流行的扭蛋盒玩，在展場設置扭蛋機，扭蛋裡面是孩子們獨一無二的動物小吊飾創作，喜歡參觀並將限量版的扭蛋買回家。

新市國小表示，這次美展主題「壹流藝術」，採取第16屆畢業班「16」諧音，也展現孩子這四年「壹流」的作品與態度；以動物作為發想，創作出一系列水墨、版畫、設計、陶藝等作品，「可以看見孩子們童心的創意，彷若淘氣的小精靈活潑無比、創意無限，令人稱羨與讚嘆」。

校方表示，美術藝才班民國93年成立，有版畫、陶藝、設計及水墨等四間專科教室，提供多元學習空間。為進一步精緻化教學，符合藝才班孩子特殊需求，在學期中根據孩子能力與需求，將各班再分為兩組協同教學，讓學生接受更專業指導。

台南新港社地方文化館「壹流藝術」開幕，學童展現美術創意。圖／新港社地方文化館提供
台南新港社地方文化館「壹流藝術」開幕，學童展現美術創意。圖／新港社地方文化館提供
台南新港社地方文化館「壹流藝術」開幕，學童展現美術創意。圖／新港社地方文化館提供
台南新港社地方文化館「壹流藝術」開幕，學童展現美術創意。圖／新港社地方文化館提供
台南新港社地方文化館「壹流藝術」開幕，學童展現美術創意。圖／新港社地方文化館提供
台南新港社地方文化館「壹流藝術」開幕，學童展現美術創意。圖／新港社地方文化館提供
台南新港社地方文化館「壹流藝術」開幕，學童展現美術創意。圖／新港社地方文化館提供
台南新港社地方文化館「壹流藝術」開幕，學童展現美術創意。圖／新港社地方文化館提供

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