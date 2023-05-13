台南新港社地方文化館「壹流藝術」展學童展現美術創意

台南市新港社地方文化館邀請新市國小第16屆美術班畢業生，舉辦「壹流藝術」成果展今天開幕。展出美術班畢業生集體創作及個人作品1百多件到5月27日。文化館表示，這次展覽「創作媒材多元、藝術展現多樣、童心創意更是趣味無限，作品豐富精彩可期」。

指導老師說，除平面作品還有紙漿創作，將報紙紙漿及紙巾進行美感融合，在紙巾不停的覆蓋再覆蓋過程中，不僅激發了孩子的創意與發想，也磨練出孩子耐心與性情。還以報廢椅子作為素材，創作出一系列的動物裝置藝術。四年來從一開始的手把手摸索到現在能獨當一面自由創作，孩子的學習與成長是值得珍藏與喝采的。創作也結合時下流行的扭蛋盒玩，在展場設置扭蛋機，扭蛋裡面是孩子們獨一無二的動物小吊飾創作，喜歡參觀並將限量版的扭蛋買回家。

新市國小表示，這次美展主題「壹流藝術」，採取第16屆畢業班「16」諧音，也展現孩子這四年「壹流」的作品與態度；以動物作為發想，創作出一系列水墨、版畫、設計、陶藝等作品，「可以看見孩子們童心的創意，彷若淘氣的小精靈活潑無比、創意無限，令人稱羨與讚嘆」。