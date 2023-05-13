北市舒跑杯路跑14日登場 仁愛路等路段交管

台北市交通大隊今天表示，台北市舒跑杯路跑競賽活動14日登場，清晨4時起陸續管制市府路（松高路至松壽路）全線車道、仁愛路等路段，呼籲行經相關路段駕駛人注意。

台北市警察局交通大隊新聞資料指出，「台北市第二十屆舒跑杯路跑競賽」14日在仁愛路1至4段等道路舉辦，報名參加人數約2萬人，為維護交通秩序與活動安全，相關路段將實施交通管制，禁止車輛通行。

警方表示，14日清晨4時至上午10時，管制市府路（松高路至松壽路）全線車道。清晨5時30分至上午8時30分，管制信義區1號道路（南往北）全線車道。

警方說，14日清晨5時50分至上午7時30分，管制仁愛路（逸仙路至中山南路）中間快車道及公車專用道、管制建國高架下仁愛路出口匝道。清晨5時50分至上午8時10分，管制仁愛路（逸仙路至安和路）中間快車道、公車專用道及南側慢車道。

警方表示，用路人避開交通管制路段，提前改道行駛，仁愛路東往西方向車流，可改道行駛北側慢車道、忠孝東路、信義路。要穿越仁愛路的南、北向車流，可改道行駛中山南路、建國高架道路及基隆路車行地下道。

警方指出，活動期間賽道沿線實施交通管制，禁止車輛通行，管制範圍內公車候車處暫停服務，要查詢公車改道路線，可至台北市公共運輸處網站。呼籲用路人留意收聽警廣路況，遵守路口執勤員警及義交人員指揮、疏導。