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百年金瓜石「迓媽祖」山城登場 鑾轎穿梭小徑考驗體力

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
百年金瓜石「迓媽祖」山城登場，鑾轎穿梭小徑考驗體力。圖／黃金博物館提供
百年金瓜石「迓媽祖」山城登場，鑾轎穿梭小徑考驗體力。圖／黃金博物館提供

新北市金瓜石有百年傳統的「迓媽祖」，昨天由在地居民、遊客共同參與遶境活動，鑾轎穿梭在山城間，高高低低地走進礦山每條小徑，別具地方特色，尤其考驗扛轎的體力與耐力。

瘋媽祖除了白沙屯媽祖、大甲媽祖、北港媽祖繞境外，百年金瓜石的「迓媽祖」也很有特色。今年疫情趨緩停辦2年後昨天再舉辦，由在地信仰中心勸濟堂發起，在山城熱鬧展開。

金瓜石迓媽祖的起源可追溯至日治時期，與當時日本人舉辦的「山神祭」慶典選在同一天舉行，希望透過社區互助合作、共同營造節慶氛圍，有促進族群和諧的美意。

不過，演變至今，山神祭早不再舉辦，但迓媽祖卻流傳沒有中斷，成為在地傳統；居民奮力扛著神轎在蜿蜒的山徑裡遶境，橫越礦山、穿越黃金博物館園區、走進金瓜石街道，是難得的一次宗教體驗。

黃金博物館長謝文祥說，金瓜石迓媽祖為在地重要慶典，迄今不但有祈福、整合地方的功能，甚至也保留山城發展的故事。黃金博物館也邀請布袋戲參與演出，大家一起參與步行遶境，期望與在地居民一同祈福保平安，也將礦山文化傳承下去。

百年金瓜石「迓媽祖」山城登場，鑾轎穿梭小徑考驗體力。圖／黃金博物館提供
百年金瓜石「迓媽祖」山城登場，鑾轎穿梭小徑考驗體力。圖／黃金博物館提供
百年金瓜石「迓媽祖」山城登場，鑾轎穿梭小徑考驗體力。圖／黃金博物館提供
百年金瓜石「迓媽祖」山城登場，鑾轎穿梭小徑考驗體力。圖／黃金博物館提供
百年金瓜石「迓媽祖」山城登場，鑾轎穿梭小徑考驗體力。圖／黃金博物館提供
百年金瓜石「迓媽祖」山城登場，鑾轎穿梭小徑考驗體力。圖／黃金博物館提供

大甲媽祖 黃金博物館 金瓜石

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