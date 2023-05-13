大稻埕夏日節7月1登場 延長活動51天周周放煙火

暑假即將到來，今年夏天在延平河濱公園盛大登場的「大稻埕夏日節」活動期間為7月1日至8月20日，台北市觀傳局規畫將延長活動時間為51天，眾所矚目的煙火秀更增加為8場，周周有煙火，將在活動期間每周三晚間及8月20日點亮夜空。

觀傳局長陳淑慧表示，2023大稻埕夏日節活動期間為7月1日至8月20日，不分平、假日，天天都有精彩主題；而每年最受期待的煙火秀當然不可少，除了將於每週三晚間8時30分施放中低空煙火，8月20日更將有大型煙火展演，與大家一同提前迎接浪漫七夕。

入夜後的淡水河景同樣絢爛迷人，陳淑慧進一步說，今年夏日節也串連水上船舶及河岸，將透過燈光一一妝點，讓民眾無論是在岸邊欣賞河景，或是搭乘臺北市藍色水路悠遊淡水河、體驗船上美食，都能盡情欣賞繽紛燈飾及水面倒影，沉浸浪漫氛圍。

此外，大稻埕碼頭貨櫃市集則將提供豐富異國美食，民眾可在夏夜微風中慢慢享用，或手拿一杯冰涼飲品坐在岸邊，感受夏日河濱的活力。

陳淑慧說，北市河濱自行車道串聯基隆河及淡水河沿岸美景，夏日節期間更結合北市水利處「環騎臺北」挑戰，遊客完成66公里的環騎河濱路線，就能獲得限量「台北蓋水」特色人孔蓋造型金屬徽章1份，歡迎全台民眾來台北騎自行車、大啖美食，體驗專屬於台北的河濱魅力。

觀傳局說，最新發行的5月號《台北畫刊》，封面故事以「夏遊大稻埕」為主題，從水岸、街景、文化、美食等面向，邀請民眾參與「2023大稻埕夏日節」，親身感受大稻埕的魅力風情；內文也介紹了迪化街上南北貨、藥材行、乾貨食材等大稻埕經典特色，以及百年街屋中許多新興文創小店、餐飲美食隱身其間，讓傳統風景有了新趣味。