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三重、中和2案簡易都更通過 完工後改善狹窄巷弄環境

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
位在中和區永和路上的簡易都更案（紅框處），現況為1棟4層樓6戶的老舊鐵皮透天建物。圖／新北市都更處提供
位在中和區永和路上的簡易都更案（紅框處），現況為1棟4層樓6戶的老舊鐵皮透天建物。圖／新北市都更處提供

新北市三重、中和2處基地透過申請簡易都更獎勵，分別拿到25％、30%的容積獎勵，讓老舊建物重建為新大樓外，且均留設2.5公尺無障礙人行道、1.5公尺的植栽帶，更與鄰房間距達3公尺，不僅兼顧都市防災，更改善鄰里小巷弄環境。

位於三重區同安街上的簡易都更案，基地面積約309平方公尺，是所有簡易都更申請案中面積最小的基地，不過透過建築配置20%、時程獎勵5%的容積獎勵，更新後將成為12層電梯大樓，同時因為鄰近學校，因此提供2.5公尺無障礙通學步道。

新北市都更處指出，三重區同安街簡易都更案促使周邊居民及學生享有更安全、舒適的人行空間，且相鄰兩街廓內即有3案簡易都更，其中1案預計今年完工，為該區建立重建示範。

而位在中和區永和路上的簡易都更案，基地約741平方公尺，現況為1棟4層樓6戶的老舊鐵皮透天建物，因取得建築配置20%、時程獎勵5%、規模獎勵5%的容獎，將成為地上14層地下3層共70戶的全新大樓。

都更處指出，中和區永和路的簡易都更案擴大建物與鄰房距離，減少窄巷高樓的壓迫感，也提升都市防災空間，不但提升居住安全品質，生活機能也更加完善，且本案周邊皆為電梯大樓或雙拼公寓，透過簡易都更為該街廓完成重建的最後一塊拼圖。

位於三重區同安街上的簡易都更案（紅框處），基地面積約309平方公尺。圖／新北市都更處提供
位於三重區同安街上的簡易都更案（紅框處），基地面積約309平方公尺。圖／新北市都更處提供

都更 人行道

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