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2023大稻埕情人節延長舉辦 8場煙火秀週週登場

中央社／ 台北13日電

北市觀傳局長陳淑慧規劃，每年七夕都會舉辦的大稻埕情人節活動，今年將延長活動時間為51天，眾所矚目的煙火秀更增加為8場，將在活動期間每週三晚間及8月20日點亮夜空。

從台北河岸音樂季到大稻埕情人節，每年七夕情人節在台北市延平河濱公園5號水門（大稻埕碼頭）舉辦的慶祝活動，逐漸成為台北最具代表性節慶祭典之一，例如去年的高空煙火秀估計吸引8萬至10萬人共襄盛舉。

台北市觀傳局今天透過新聞稿表示，過去只舉辦1至2天的情人節活動，今年將延長並擴大舉辦為「大稻埕夏日節」，從7月1日至8月20日，天天都有主題節目，活動期間更會在每週三晚間8時30分施放中低空煙火、8月20日施放大型煙火。

陳淑慧介紹，此次夏日節無論岸上、岸下都會以光飾妝點，讓民眾在岸邊欣賞河景或是搭乘藍色水路悠遊淡水河時，都能欣賞並沉浸在情人節的浪漫氛圍中。

她說，民眾還可以響應台北市水利處推出的「環騎台北」挑戰，騎乘自行車沿著河濱遊覽台北，再到大稻埕碼頭貨櫃市集品嚐各式美食，並迎接活動期間每週三登場的煙火秀。

觀傳局表示，今年全新規劃的大稻埕夏日節將整合原有活動，並與在地商圈合作推出專屬優惠。預算額度為去年編列的新台幣900萬元，並未追加。

大稻埕 情人節 北市

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