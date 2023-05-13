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機車免兩段式左轉 北市：已開放78處3車道路口

中央社／ 台北13日電

取消機車兩段式左轉引起議論，北市府表示，目前已開放78處3車道原應待轉路口可直接左轉，在安全無虞前提下會逐步開放，即使開放仍會保留待轉區，以免民眾不習慣。

台北市政府交通管制工程處管制設施科長江長恩告訴中央社記者，依道路交通安全規則第99條規定，原則上2車道路口或路段可以直接左轉，3車道以上則應以兩段方式左轉。

江長恩說，北市目前3車道以上例外開放機車直接左轉路口有78個，而2車道路口卻依然要兩段式左轉的則有17個，是因為這些地點路型比較特殊，例如單行道、道路上游靠近停車場、視線死角、易肇事路口、車流量大等，如果危險因素趨減或消失，也會考慮開放。

江長恩表示，在安全無虞前提下，會逐步研擬開放直接左轉，即使開放仍會保留待轉區，以免民眾不習慣；而現在主要評估的，是3車道路段的最內側車道是否開放讓機車行駛，因為一旦騎士無法從道路上游切到最內側，到路口時也無法直接利用該車道轉彎。

江長恩說，交工處與路權團體保持交流，備受關心的內湖路、成功路等也開放3車道可直接左轉。

至於開放直接左轉前後肇事率是否有變化，交工處表示尚無相關統計：但江長恩說，將持續蒐集外界意見與民眾建議，並結合長時間數據收集評估開放可行性。

車道 北市

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