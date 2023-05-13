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新北63處取消機車兩段式左轉 視路口條件檢討

中央社／ 新北13日電

交通部指可有條件取消兩段式左轉。新北市政府說，民國107年起已63處路口取消，但保留待轉區，將視路口條件逐一檢討是否開放。

交通部日前說，機車仍以兩段式左轉為原則，但如果左轉量大、不易設待轉區或已開放第3車道直接左轉，地方可因地制宜，而待轉區不會全面取消。

新北市府交通局長鍾鳴時說，目前新北單向兩車道原則上都開放機車直接左轉，除非有特殊安全顧慮才實施兩段式左轉。

交通局表示，是否開放機車直接左轉會考量車道數、是否有待轉空間、號誌時制設計及車流量等，以安全為前提檢討。

交通局說，今年起截至5月尚未有路口取消兩段式左轉，但自107年到111年底已63處路口取消，且仍保留機車待轉區，提供部分習慣靠右側或速度較慢機車使用。取消最多區域分別為三重區、蘆洲區與淡水區，基本上依各路口條件檢討是否開放。

交通局表示，近2年取消機車兩段式左轉路口包括新莊區中正路與建國一路口、新莊中正路與大觀街口、板橋區四川路與成都街口及板橋區篤行路與溪北路口等9處。觀察近期開放的新莊中正路2處路口，約15％到20％機車會直接左轉。

新北市府警察局交通警察大隊統計，以開放前後1年的機車事故數，新莊中正路與建國一路口分別為15件與29件；新莊中正路與大觀街口分別為30件與38件；三重新北大道與重陽路分別為29件與40件；板橋板新路與中山路口分別為14件與19件，有些微增加，但仍待觀察。

交通局說，目前在觀察蘆洲三民路與新莊中正路是否取消兩段式左轉，也會持續與養護工程處討論增設左轉車道，搭配路型改善開放。未來在安全前提下，會優先針對2車道路段、機車待轉區空間不足及有左轉保護路口，搭配標誌、標線與號誌檢討是否取消兩段式左轉。

車道 警察

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