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國光客運6月起不代駛2002、1551 衝擊基隆─台北通勤族
國光客運今天公告6月1日起，不持續代駛國道客運2002路（基隆長庚—臺北長庚）、1551路（基隆—新店）及9026南港線等。市府今晚說明因應措施，下周將與交通部公路總局盡速邀集國光客運協調後續因應措施。
交通處說，國道客運2002路線經交通部公路總局路線審議委員會通過由新業者接駛，現況尚在籌備中，將請公路總局輔導新業者盡速上路；至於國道客運1551路線，尚待由公路總局依程序公告徵求新接駛業者。
至於支援9026南港線車次部份，公路總局將繼續協調其他客運業者加入支援，以維持上下班尖峰時段輸運量能。
交通處長王圳宏表示，無論由國光客運或其他業者代（接）駛，都將與公路總局共同合作，協調經營業者維持為民服務不中斷，避免影響民眾搭車權益。
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