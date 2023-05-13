走過一甲子 救國團金青活動中心6月30日熄燈

自民國49年開始營運的救國團金山青年活動中心，至今已超過60年頭，走過半世紀的滄桑歲月，曾是很多4到7年級校外教學或露營的共同回憶。昨宣布畫下休止符，6月30日結束營業。

金山青年活動中心主建物為光復樓，戶外廣場的牆面上則有仿岳飛「還我河山」的墨寶，是到此必拍景點。

救國團青年活動中心官網昨公告忍痛告別，6月22日是金山青年活動中心對外營運最後一日，想與金青拍照、住宿、用餐留念的民眾，歡迎來敘敘舊，

金山青年活動中心大大小小建物主要有17棟，有溫泉區、露營區等，可泡湯、住宿、辦營隊活動，還有很多校外活動設施，是很多年輕人美麗又浪漫的記憶。許多人第一次離家的住宿經驗，就在金山青年活動中心。

在物資不充裕的時代，青年活動中心坐擁自然美景，救國團的營隊從國小辦到大學，都在青年活動中心舉行，許多學生迎新、外宿經驗都在這裡。但野炊、露營場地近年逐漸沒落，土地所有權為新北市府，但建物為救國團所有，承租土地至113年12月31日止。

但去年7月黨產會認定金青有17棟建物為不當取得財產，命其移轉為國有，救國團1月獲敗訴，建物已登記為國產署，要向救國團收取租金，考慮建物和土地雙重租金壓力下，生意又大不如前，決定提早結束營業。

五年級的何小姐表示，以前大學時住這裡睡大通鋪，大家聚在一起打枕頭戰，女生窩在一起講秘密、說鬼故事，「有很多美麗記憶」。