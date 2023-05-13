無心辦貢寮海祭？侯友宜：辦更好的

新北市政府前晚宣布會續辦貢寮海洋音樂祭，民進黨籍議員昨總質詢時質疑，市府根本無心舉辦海祭，市長侯友宜也不敢承諾讓海祭原汁原味舉辦。侯友宜表示，他知道創立品牌很不容易，要讓貢寮海祭轉型，吸引更多人來看，不管是什麼味道，都要辦更好的。

民進黨團副召集人張維倩詢問，市府突然回心轉意要辦海祭的心路歷程是什麼？很多人都在說，是因為網路沸沸揚揚怕被罵、怕選票下降才緊急恢復。去年河海音樂祭就花了2500萬元，原本的貢寮海祭就要花1500萬元，現在卻要在3個地方舉辦，品質恐縮水，現在沒有預算，錢從哪裡來？而招商很不穩定，質疑市府根本無心續辦貢寮海祭。

市議員彭一書質疑，若招商不成市府要怎麼做？相關預算一定要編列，市府宣布要續辦海祭，但年輕人都質疑預算在哪裡？市府要承諾不會縮水。

市議員邱婷蔚認為，年輕人在意的是要讓貢寮海祭跟以前一樣，不管是樂團還是愛音樂的男女老少都能去，要侯友宜不要親手毀掉一個品牌，要求保證原汁原味重現。

市議員陳永福說，市府不敢保證原汁原味呈現，辦活動後發問卷調查就知道，迴力鏢會打到新北。

侯友宜表示，他去的次數比大家多，去看13年每年都曬太陽，清垃圾要清到半夜，去年辦河海音樂祭很成功得到支持。他知道創立品牌不容易，現在是讓貢寮海祭轉型，吸引更多人來看。

侯友宜表示，新北市對獨立音樂創作的支持永不停歇，貢寮海洋音樂祭在轉型的長期過程中，跟新北河海音樂祭不斷地擴大規模，帶來更多搖滾音樂及觀光活動。新北市有河海音樂祭、貢寮海洋音樂祭加上大都會公園，讓更多獨立音樂創作吸引更多人來看。

觀旅局長楊宗珉說，貢寮海洋音樂祭目前預計投入1500萬元預算，另外將擴大招商以爭取更多經費，今年的河海音樂季將有漁人舞台、新北大都會舞台，再加上貢寮海祭台。