聽新聞
test
0:00 / 0:00

20里長挺和平醫院 盼能還給社區

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市中正、萬華區20多名里長在北市聯醫和平婦幼院區發聲，高舉「我挺和平醫院」等標語，呼籲將和平醫院還給社區，不要再當防疫專責醫院，排擠社區醫療資源。記者林佳彣／攝影
北市中正、萬華區20多名里長在北市聯醫和平婦幼院區發聲，高舉「我挺和平醫院」等標語，呼籲將和平醫院還給社區，不要再當防疫專責醫院，排擠社區醫療資源。記者林佳彣／攝影

昨天是國際護師節，北市中正、萬華區20多名里長在北市聯醫和平院區高舉「我挺和平醫院」、「落實健康平權」等標語，盼把和平醫院還給社區，不要再當防疫專責醫院，排擠社區醫療資源。衛生局長陳彥元說，市長蔣萬安聽到地方聲音，將與專家學者討論、和中央協調，若要另設專責醫院，一定會與居民溝通。

聯醫和平院區前身為和平醫院，歷經SARS封院後，與市立醫院整合，平時為綜合醫院，疫情時配合衛福部政策，作為台北區傳染病防治網指定應變醫院（防疫專責醫院），2020年新冠肺炎爆發，啟動應變計畫，收治確診病人，如今疫情趨緩，地方盼政府正視地方醫療需求，北市議員郭昭巖、應曉薇、徐立信、吳沛憶等民代昨也現身力挺。

「我們站在這裡，絕對沒有要抗爭，只有一個信念『挺和平』。」中正區忠勤里長方荷生表示，大家是和平人，過去受到和平醫院非常大的照顧，盼政府能有一個防疫專責醫院，平時訓練，災變或疫情來時，可徵調聯醫的醫療人員，也讓和平醫院能維持地區醫院功能。

萬華區里長聯誼會長洪化天表示，萬華只要車禍或救護車載病人送醫，第一個就送和平醫院，但病房有時不足，真是有苦難言。中正區南門里長郭有賢說，和平醫院醫護人力缺少，目前病床短缺160至200床。

吳沛憶表示，過去都是由和平醫院獨力支撐應變醫院的負擔，使社區醫療受到排擠。應曉薇說，從SARS到新冠肺炎，台灣防疫專責醫院在哪裡？

郭昭巖說，應給在地居民有更多醫療服務，也讓醫護人員多一點喘息機會，中央應思考如何增加防疫專責醫院，而不是把擔子讓和平醫院扛。

陳彥元表示， 衛生局會和專家學者討論、與中央協調，若政策仍指定北市一家專責醫院、決定和平醫院不做專責醫院，就會調整方向並另覓新處，若有機會新建醫院，即便在非人口密集區，也一定會與在地居民、民代溝通。

衛生局指出，衛福部5月1日將COVID-19調整為第4類傳染病，和平院區已逐步開啟門診及一般急性病房，並回歸常態醫療。

衛生局 新冠肺炎

延伸閱讀

國際護師節力挺和平醫院 中正萬華里長盼卸專責醫院重責

國民黨中正萬華與于美人合作？ 市黨部主委：完全沒有

于美人稱「委屈也是和平」 吳沛憶：年輕世代不會接受

備戰立委選舉 吳沛憶、林昶佐成立聯合服務處

相關新聞

走過一甲子 救國團金青活動中心6月30日熄燈

自民國49年開始營運的救國團金山青年活動中心，至今已超過60年頭，走過半世紀的滄桑歲月，曾是很多4到7年級校外教學或露營...

20里長挺和平醫院 盼能還給社區

昨天是國際護師節，北市中正、萬華區20多名里長在北市聯醫和平院區高舉「我挺和平醫院」、「落實健康平權」等標語，盼把和平醫...

路口科技執法 議員：民眾霧煞煞

北市警局在轄內34處易肇事路口建置交通科技執法設備，市議員李傅中武指出，北市一年罰單金額逾25億，其中科技執法占2億，如...

無心辦貢寮海祭？侯友宜：辦更好的

新北市政府前晚宣布會續辦貢寮海洋音樂祭，民進黨籍議員昨總質詢時質疑，市府根本無心舉辦海祭，市長侯友宜也不敢承諾讓海祭原汁...

國光客運6月起不代駛2002、1551 衝擊基隆─台北通勤族

國光客運今天公告6月1日起，不持續代駛國道客運2002路（基隆長庚—臺北長庚）、1551路（基隆—新店）及9026南港線...

走過63年…金山青年中心將結束營業 露營鬼故事填滿青春回憶

陪伴台灣人走過63年的救國團金山青年活動中心將於6月30日結束營業，它曾是台灣北部最大的露營場地，鄰近海灘、獅頭山的豐富...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦