20里長挺和平醫院 盼能還給社區

昨天是國際護師節，北市中正、萬華區20多名里長在北市聯醫和平院區高舉「我挺和平醫院」、「落實健康平權」等標語，盼把和平醫院還給社區，不要再當防疫專責醫院，排擠社區醫療資源。衛生局長陳彥元說，市長蔣萬安聽到地方聲音，將與專家學者討論、和中央協調，若要另設專責醫院，一定會與居民溝通。

聯醫和平院區前身為和平醫院，歷經SARS封院後，與市立醫院整合，平時為綜合醫院，疫情時配合衛福部政策，作為台北區傳染病防治網指定應變醫院（防疫專責醫院），2020年新冠肺炎爆發，啟動應變計畫，收治確診病人，如今疫情趨緩，地方盼政府正視地方醫療需求，北市議員郭昭巖、應曉薇、徐立信、吳沛憶等民代昨也現身力挺。

「我們站在這裡，絕對沒有要抗爭，只有一個信念『挺和平』。」中正區忠勤里長方荷生表示，大家是和平人，過去受到和平醫院非常大的照顧，盼政府能有一個防疫專責醫院，平時訓練，災變或疫情來時，可徵調聯醫的醫療人員，也讓和平醫院能維持地區醫院功能。

萬華區里長聯誼會長洪化天表示，萬華只要車禍或救護車載病人送醫，第一個就送和平醫院，但病房有時不足，真是有苦難言。中正區南門里長郭有賢說，和平醫院醫護人力缺少，目前病床短缺160至200床。

吳沛憶表示，過去都是由和平醫院獨力支撐應變醫院的負擔，使社區醫療受到排擠。應曉薇說，從SARS到新冠肺炎，台灣防疫專責醫院在哪裡？

郭昭巖說，應給在地居民有更多醫療服務，也讓醫護人員多一點喘息機會，中央應思考如何增加防疫專責醫院，而不是把擔子讓和平醫院扛。

陳彥元表示， 衛生局會和專家學者討論、與中央協調，若政策仍指定北市一家專責醫院、決定和平醫院不做專責醫院，就會調整方向並另覓新處，若有機會新建醫院，即便在非人口密集區，也一定會與在地居民、民代溝通。

衛生局指出，衛福部5月1日將COVID-19調整為第4類傳染病，和平院區已逐步開啟門診及一般急性病房，並回歸常態醫療。