居民盼永豐圳加蓋更便利 文史團體籲守護百年老圳

新北新店民代接獲民眾反應永豐圳異味與連接通道等問題，希望在圳上加蓋；地方文史團體「暗坑文化工作室」反對並表示，永豐圳有百年歷史，應留下城市水文。

地方文史團體「暗坑文化工作室」在社群網站臉書（Facebook）發文表示，立法委員羅明才與議員黃心華日前到十四份（安民街、碧安街交叉口）永豐圳會勘並說要加蓋，理由是氣味難聞及人會掉下去。但這不是治本方式，這條百年老圳不應被加蓋，而是要給予整治與景觀設計活化。

「暗坑文化工作室」強調，加蓋不會解決氣味問題，增加水體與清除污染物才是治本方式，可參考台中柳川與綠川的成功經驗；另外，怕人掉下去的話蓋護欄就好，或是把圍欄設計加高、縫隙減小也可以。

「暗坑文化工作室」說，永豐圳是百年老圳，從乾隆年間建成後引動了整個安坑的發展歷史，正是因為永豐圳讓安坑有了漢人的移墾與大廟開漳聖王的興盛，永豐圳具重要人文價值。

「暗坑文化工作室」表示，且同樣是引新店溪水為水源的瑠公圳，近年在台北市紛紛討論開蓋治理與重見天日的構思。水域開蓋是世界趨勢，不加蓋是尊重水圳歷史，也給都市水文適當留存空間，反對以「眼不見為淨」來對待這條歷史與環境都有重要意義的水域。

黃心華告訴中央社記者，主要是接到附近住戶與里長請託，指有異味問題，加上欄杆低矮，老人與小孩活動時可能掉下去，且居民也希望透過加蓋連通兩側公園，讓遊憩機能更完備，因此舉辦了這次會勘。

黃心華表示，會勘中主要先討論農田水利署要如何移交管理權給新北市府，等到移交管理權後，才能繼續討論並推動。另外，老圳當然有保存價值，目前居民盼加蓋是為了機能與安全，加蓋長度約30到40公尺，並非整段都要封起來。

新北市政府水利局說，永豐圳是安坑地區重要排水系統，目前以排水及維護需求為主。申請加蓋時，要先由交通單位評估是否有道路興闢、擴增或改善交通安全等交通需求，如果有的話，會由需求單位提送不影響防洪的排水水理計畫給水利局審查，經核備後才可由需求單位辦理後續事宜。

新北市府水利局說，如果不是交通需求而要加蓋，仍應維持明溝型式，以維持排水順暢。另關於臭味問題，應是周邊生活污水排入產生，將請新店區公所加強清疏，以減少異味。