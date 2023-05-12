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迎新最愛青春歲月 金青大通舖打枕頭戰、講鬼故事

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
救國團青年活動中心光復樓是大家必拍的地方，至今保存相當完整。圖／陳建成提供
救國團青年活動中心光復樓是大家必拍的地方，至今保存相當完整。圖／陳建成提供

救國團青年活動中心遍布全台，其中歷史最悠久的就是金山青年活動中心，民國49年開始經營，陪伴民眾超過一甲子。一名五年級的何小姐表示，以前大學時住這裡睡大通鋪，大家聚在一起打枕頭戰，女生窩在一起講秘密、說鬼故事，「帶給我們很多美麗記憶」。

何小姐說，她記得以前金山青年活動中心是大通舖，男女分開，一間可以睡很多人，與現在的飯店不同，大學一年級時大家很青澀，聚在一起打用枕頭丟來丟去像打戰，女生都會窩在說心中秘密，討論男朋友、說鬼故事，「怎麼會熄燈？讓人難以接受」。

五年級林先生說，他讀東吳時，大一迎新就是在這裡，他說，記得當時學長說，住救國團金山青年活動中心比較便宜，空間又大，他就是在迎新時認識女友，當時大家都還不熟，還在光復樓前的「還我河山」前合照過，如今照片都泛黃了，不知還在不在。

他還記得金山青年活動中心附近有墳墓，房子有很古色古香，「氣氛很特殊」，是大學迎新最愛的地方。許多大學生就在緊張刺激的氣氛中，在這裡露營時培養起好感情。

金山青年活動中心前總幹事陳建成說，結束實在很可惜，金山青年活動中心是很多年輕朋友、學生第一次露營的場所，留存了大家年輕的歲月的點點滴滴，如今要結束相當不捨。尤其光復樓是大家必拍的地方，至今保存相當完整。

救國團青年活動中心光復樓是大家必拍的地方，至今保存相當完整。圖／陳建成提供
救國團青年活動中心光復樓是大家必拍的地方，至今保存相當完整。圖／陳建成提供

青年 金山 女生

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