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走過半世紀掰了！救國團金山青年活動中心宣布6月30日結束營業

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
金山青年活動中心歷史最久，主建物名為光復樓，戶外廣場的牆面上則有仿岳飛「還我河山」的墨寶。 圖／陳建成提供
金山青年活動中心歷史最久，主建物名為光復樓，戶外廣場的牆面上則有仿岳飛「還我河山」的墨寶。 圖／陳建成提供

自民國49年開始營運的救國團金山青年活動中心，至今已超過60個年頭，走過半世紀的滄桑歲月，曾是很多4到7年級校外教學或露營的共同回憶。今天宣布畫下休止符，6月30日結束營業。

金山青年活動中心歷史最久，主建物名為光復樓，有5、60年歷史，戶外廣場的牆面上則有仿岳飛「還我河山」的墨寶，是很多民眾到此必拍之處，留有很多人的記憶。

救國團青年活動中心今天在官網宣布，「今天我們很遺憾的要對外公布這個消息，本團第一個成立的活動中心金山青年活動中心將於112年6月30日結束營業」。這個曾經伴隨所有人青春歲月的中心將畫下休止符，感謝旅友們一路上的陪伴與支持，期待未來能在其他中心與您相遇。

6月22日是金山青年活動中心對外營運的最後一日，想與金青拍照、住宿、用餐留念的旅友們，歡迎您在最後的日子前來與我們敘敘舊。金山青年活動中心忍痛告別，下台一鞠躬。

金山青年活動中心大大小小建物主要有15棟，還有溫泉區、露營區等，可泡湯、住宿、辦營隊活動，還有很多校外活動設施，是很多年輕人美麗又浪漫的記憶。許多人第一次離家的住宿經驗，就在青年活動中心。

在物資不充裕的時代，青年活動中心坐擁自然美景，救國團的營隊從國小辦到大學，都在青年活動中心舉行，許多孩子第一次的外宿經驗都在這裡。

金山青年活動中心是救國團所經營的野炊、露營場地，近年逐漸沒落，土地所有權為新北市政府，但建物為救團所有，承租土地至113年12月31日止。

金山青年活動中心自民國49年開始經營，是很多學生參加營隊、露營的回憶，光復樓、露營區等，是不少4、5、6年級生校外教學或聯誼、露營的好去處，承載了許多世代的滿滿回憶。目前現況，仍有經營住宿、露營、餐飲等服務，但人潮不多，生意大不如前。

走過半世紀拜了！救國團金山青年活動中心6月結束營業。 圖／陳建成提供
走過半世紀拜了！救國團金山青年活動中心6月結束營業。 圖／陳建成提供

青年 露營區 金山

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