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陪伴民眾63年 金山青年活動中心6月30日結束營業

中央社／ 新北12日電
救國團青年活動中心今天在臉書發文表示，金山青年活動中心陪伴大家走過63年後，將在今年6月30日結束營業。圖／擷自救國團青年活動中心臉書
救國團青年活動中心今天在臉書發文表示，金山青年活動中心陪伴大家走過63年後，將在今年6月30日結束營業。圖／擷自救國團青年活動中心臉書

救國團青年活動中心今天在臉書發文表示，金山青年活動中心陪伴大家走過63年後，將在今年6月30日結束營業，6月22日是對外營運最後一天。許多網友紛紛大嘆可惜。

金山青年活動中心是救國團第一個青年活動中心，是不少5年級、6年級生校外教學或露營、烤肉與研習的去處，現在大學生宿營也會在那裡舉辦，承載許多人的美好回憶。

救國團青年活動中心今天在社群網站臉書（Facebook）發文表示，金山青年活動中心自民國49年營運已超過60個年頭，很遺憾地，即將在6月30日畫下休止符。今年6月22日是對外營運最後一日，歡迎旅友前來敘舊。

停業消息一出讓網友大感可惜，有網友留言表示，曾在畢旅住過，有17歲的美好回憶；也有人說「我國中畢旅住的地方，我今年60歲，往事只能回味」；還有人表示，小時候暑期的回憶，真的成為回憶了。

青年 救國團 金山

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