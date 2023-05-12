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捷運站旁大型吊車超時施工未掌握挨批 北捷：檢討

中央社／ 台北12日電
北市議員鍾沛君（中）。圖／鍾沛君辦公室提供
北市議員鍾沛君（中）。圖／鍾沛君辦公室提供

台中捷運事故引關注，台北市議員鍾沛君指出捷運大安站旁昨天出現大型吊車超時施工，中捷才發生事件，北市府仍漫不經心未掌握狀況；北捷今天表示，會加強檢討包含管控施工時間等。

台北市議會定期大會下午召開交通部門質詢，台北捷運公司、捷運工程局等單位列席、備詢。國民黨台北市議員鍾沛君質詢時說，中捷發生吊臂砸落軌道釀死傷事故，引發外界關注捷運站旁的施工狀況。

她說，昨天接獲陳情，民眾發現有大型吊車在下班尖峰時間仍於捷運大安站旁施工，經查，此工程是要更換捷運大安站共構大樓外的廣告，而大型吊車就停放在大樓與高架段捷運站間。

鍾沛君表示，台中捷運發生事故後，市長蔣萬安對外受訪提到會要求台北捷運和捷運工程局貫徹規定，派員監測捷運站旁工程，但昨天卻發生大型吊車在高架段捷運站旁施工，北捷和捷運局漫不經心，如何確保乘客安全。

她指出，調資料發現，相關單位核准吊車施工時間是從上午10時至下午4時，但民眾在下午5時許發現吊車仍在施工，晚間6時許才停止，中間約有100分鐘，北捷和捷運局未發現且沒知覺，如何讓民眾相信能做到監督責任，直言就是散漫。

台北捷運公司總經理黃清信答詢，業者施工前有向站務員說明並提出向警局和工務局的申請資料，當時基於旅客安全有要求業者設圍籬，後續將加強檢討捷運站旁的工程管理措施，包含全程掌握業者施工時間及施工安全等內容。

台北市捷運工程局長鄭德發答詢，已草擬方案並檢討相關作業要點，業者之後申請在捷運站旁施工時，會告知相關單位應一併知會捷運局，讓控管更嚴謹，因檢討相關流程涉及法規，5月底可提出修正後的流程。

台中捷運 北捷 北市

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