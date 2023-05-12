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新北仁愛國小推創客 母女校友畢業創作傳校園

中央社／ 新北12日電

新北市蘆洲仁愛國小推創客教育，校園充滿畢業生集體創作藝術，13日校慶將揭幕紅銅壁畫「夢想起飛」，與22年前的鋁板浮雕「門神」，分別是一對母女校友作品，在校園代代流傳。

蘆洲區仁愛國小今天表示，13日將舉辦第34屆校慶，除大會表演、親師趣味競賽、班際大隊接力，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延宕至今的29屆畢業生留校藝術紅銅創作「夢想起飛」也將揭幕。

校方說，辦理畢業生留校藝術創作已20餘年，在藝文領域群的老師鄭博文、葉慧琪、柯巧惠等人帶領下，利用馬賽克拼貼、彩繪磁磚、校園枯木等媒材集體創作，已成歷屆校友的回憶，創造出校園藝術情境。

鄭博文下午接受中央社記者電訪表示，他是技職體系復興美工出身，後來投入師範教育，仍醉心於藝術教育，並盼將美術教育結合「創客課程」，透過電腦與工藝結合，每名學生學習一學期後，都有能力完成一件自己的創作。

鄭博文說，在國小階段的藝術、美感扎根，也是興趣探索，透過動手做、動腦想、石膏雕塑「建模」，五年級生將結合傳統工藝與創客，以紅銅的銼修、拋光、研磨、製作底座，創作出「以鏡為鑑」的銅鏡作品，並提醒自己時刻要反省。

鄭博文說，葉慧琪老師讓學生透過電腦繪圖、玻璃融合、熱轉印、雷射雕刻、窯燒等，創造卡通造型永不褪色的作品，集體創作彩色玻璃也可鑲嵌在學校紀念。柯巧惠老師則透過車床木工、小車床，讓學生製作鋼筆桿、原子筆桿，用雷射雕刻自己的名字。

作品中，有的是漸層的剪貼馬賽克畫作，有的是演藝廳前25屆的畢業生木工創作「德來樹」，展現校園枯樹與廢棄桌椅新生命；大門兩側有2001年的鋁板浮雕門神，作者群的創作者之一唐瑄璟是校友，她女兒張嘉玹則是紅銅「夢想起飛」作者之一，鄭博文說，母女都被他教導過，作品同時在校園代代相傳輝映，讓他很感動。

校方說，「夢想起飛」創作時，正值疫情嚴重，大家希望世界和平、疫情和緩，要充滿希望的陽光，因此，將鴿子等畫作融入300片紅銅組合的大幅壁畫。

夢想 疫情

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