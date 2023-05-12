聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市科技執法一年罰2億 議員：執什麼法民眾常搞不清楚
台北市警局在轄內34處易肇事路口建置交通科技執法設備。台北市議員李傅中武指出，北市一年罰單金額逾25億，其中科技執法占了2億，如此高效率的科技執法，應有必要讓民眾知道各路口執法項目的內容。交通大隊表示，會公布在交大網站，但是否設置立牌，北市交通局表示，還要再研議。
李傅中武指出，統計北市裁決所一年罰單金額約25億，科技執法一年貢獻約2億，一根科技執法的桿子，價格300萬左右，一年告發24萬件科技執法，以每件600至5400元來算，以最低600元來算，每個月罰單600張，每一桿大概半年就回本，如此高效能、高效率的科技執法，更應該有必要讓民眾知道科技執法內容。
另外，像科技執法的區間測速，起點終點都會標示，連環保局的噪音執法，都有警告警示的標語，測速照相限速幾公里，都有顯示，可是路口科技執法的執法項目是什麼，很多民眾搞不清楚，內容也不了解。
李傅中武指出，只立了一個牌，說要科技執法，但到底要執什麼法？既然要取締執法，必須清楚告訴民眾科技執法的項目，應該要立牌讓民眾知道執法內容，只寫科技執法，很不合理，要罰也要讓民眾知道為什麼被罰。李傅說，自己是警察出身，20年從警經歷告訴他，交通違規應該罰就要罰，但應很明確讓市民知道違規在哪裡。
北市交大大隊長陳永華表示，台北市設置科技執法地點有34處，像是取締超速，在道交條例中有規定100公尺至300公尺前要設置牌子，但科技執法目前沒有，地點會公布在交大網站。
北市交通局長謝銘鴻指出，是否設立牌子，可以研議，不過，一個路口要列出這麼多項目，也不容易看到。開罰單不是目的，只是一個手段，主要還是考量安全，不要因違規影響其他人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言