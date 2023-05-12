北市科技執法一年罰2億 議員：執什麼法民眾常搞不清楚

台北市警局在轄內34處易肇事路口建置交通科技執法設備。台北市議員李傅中武指出，北市一年罰單金額逾25億，其中科技執法占了2億，如此高效率的科技執法，應有必要讓民眾知道各路口執法項目的內容。交通大隊表示，會公布在交大網站，但是否設置立牌，北市交通局表示，還要再研議。

李傅中武指出，統計北市裁決所一年罰單金額約25億，科技執法一年貢獻約2億，一根科技執法的桿子，價格300萬左右，一年告發24萬件科技執法，以每件600至5400元來算，以最低600元來算，每個月罰單600張，每一桿大概半年就回本，如此高效能、高效率的科技執法，更應該有必要讓民眾知道科技執法內容。

另外，像科技執法的區間測速，起點終點都會標示，連環保局的噪音執法，都有警告警示的標語，測速照相限速幾公里，都有顯示，可是路口科技執法的執法項目是什麼，很多民眾搞不清楚，內容也不了解。

李傅中武指出，只立了一個牌，說要科技執法，但到底要執什麼法？既然要取締執法，必須清楚告訴民眾科技執法的項目，應該要立牌讓民眾知道執法內容，只寫科技執法，很不合理，要罰也要讓民眾知道為什麼被罰。李傅說，自己是警察出身，20年從警經歷告訴他，交通違規應該罰就要罰，但應很明確讓市民知道違規在哪裡。

北市交大大隊長陳永華表示，台北市設置科技執法地點有34處，像是取締超速，在道交條例中有規定100公尺至300公尺前要設置牌子，但科技執法目前沒有，地點會公布在交大網站。

北市交通局長謝銘鴻指出，是否設立牌子，可以研議，不過，一個路口要列出這麼多項目，也不容易看到。開罰單不是目的，只是一個手段，主要還是考量安全，不要因違規影響其他人。