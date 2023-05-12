侯友宜盼中央管理槍枝 陳建仁：地方負責查緝

新北槍擊案頻傳，市長侯友宜答詢時指，預防槍擊案應從源頭管理。行政院長陳建仁今天表示，中央已做好源頭管理，但縣市政府也應負起責任查緝，中央地方聯手才能成功管制。

新北市4月起發生多起重大槍擊刑案，民進黨籍新北市議員戴瑋姍昨天質詢時批評新北已成新「慶記之都」，侯友宜答詢，警方第一時間快速偵辦查緝突發個案，把歹徒一網打盡，但預防槍擊案應從源頭管理槍枝來源。

對此，行政院長陳建仁今天南下高雄出席「關務署100噸級巡緝艇第四艘CP-10006海雄艇交船典禮」，會前接受媒體聯訪表示，「槍砲彈藥刀械管制條例」在2020年6月修正後，全台警政單位對於槍砲彈藥刀械管制不斷加強改進。中央已經做好源頭管理，縣市政府也應負起責任，一起做好查緝工作。

陳建仁說，已一再要求中央單位一定要跟地方好好配合，把槍砲彈藥刀械管制做到最好，一定要掃除黑幫，除惡務盡，保障全民有安居樂業場所。也相信中央、地方合作，才能夠使槍砲彈藥刀械管制達到理想。