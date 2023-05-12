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北市傳統市場節 11家肉乾攤爭天下第一攤

中央社／ 台北12日電

北市產業局今天表示，今年台北傳統市場節以市場經典肉乾攤及饕客最愛吃的熟飲食攤為主題，共11家肉乾攤爭奪天下第一攤名號，27日將公布前3名，當天有相關趣味活動。

台北市產業發展局舉辦記者會，局長陳俊安致詞時說，邁入第16年台北傳統市場節將於27日、28日在玉門街1號的花博公園圓山園區長廊廣場登場，今年天下第一攤主題包含「傳統市場經典肉乾攤」及「饕客最愛吃」熟飲食名攤。

他表示，今年爭奪天下第一攤的傳統市場經典肉乾攤，共11家，包含南門市場的金龍肉乾創始店、中山市場的元香肉鬆店等；饕客最愛吃的則有120家熟飲食攤，也要搶攻天下第一攤名號。

陳俊安說，台北市傳統市場將以觀光化、國際化為方向，並保留傳統人情味，因傳統市場是選購禮品地點，所以今年天下第一攤規劃肉乾攤為主題，盼透過活動，讓民眾知道北市傳統市場內的好吃肉乾攤。

他表示，天下第一攤活動將於27日在花博公園圓山園區長廊廣場展開，當天有互動課程及消費享優惠等好禮和活動，2023台北傳統市場節活動至28日止，未來會持續改善台北市傳統市場的硬體環境，並結合觀光，讓國際觀光旅客及不同世代朋友能夠走進市場，感受傳統市場魅力。

產業局指出，台北傳統市場節的天下第一攤活動將於27日公布「傳統市場經典肉乾攤」及「饕客最愛吃」熟飲食攤的前3名，相關活動資訊可至台北傳統市場節臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。

傳統市場 北市

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