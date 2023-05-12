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綠批侯友宜沒能力消滅黑道 新北籲：中央地方齊心打擊犯罪

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今天出席新北市議會總質詢。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今天出席新北市議會總質詢。記者李定宇／攝影

民進黨發言人張志豪今天表示，新北市接二連三的重大治安事件，新北市長侯友宜準備落跑選總統，只會嘴巴說消滅黑道，沒能力又做不到，讓新北市淪「慶記之都」。新北市政府副發言人羅婉庭回擊，呼籲執政黨敦促中央政府與地方齊心打擊犯罪，而不是耗費資源打擊地方整肅治安的努力。

羅婉庭表示，近期全國發生多起槍擊案、暴力案件，凸顯出必須針對犯罪類型與源頭重新檢視、調整策略，因為治安不會是單一地區的問題，打擊犯罪需要多方密切合作。很遺憾，如此嚴肅的議題被當作政黨手中的政治籌碼。

羅婉庭表示， 從去年底到現在，全國各地陸續傳出多起槍擊相關案件 ，包含11日屏東擁槍犯嫌拒捕逃逸、一星期前的台南超商店員遭槍擊墜樓案件、花蓮暴力槍枝集團，顯示出槍枝氾濫問題蔓延全台灣，執政黨第一時間的「重大宣示」，竟是透過政治操作甩鍋地方市府，這樣的態度令全民失望透頂。

羅婉庭強調，治安問題一直以來相當嚴峻的挑戰，有心人士卻刻意忽略槍枝氾濫問題關乎於中央制定相關法令，查緝源頭政策需要檢討調整、修法，反而透過黨中央開記者會發新聞稿，企圖以偏概全， 亂射慶記標籤，如此荒腔走板令全民瞠目結舌，更顯示出執政黨心中只有黨意沒有民意。

羅指出，執政黨在九合一大選後的檢討報告，就列入對全國性治安問題治理無方，執政黨自己認證無法發揮打擊犯罪能力剷除問題根本，另一方面卻甩鍋單一地方政府，無心打擊犯罪， 有心打擊異己，不證自明。

羅婉庭表示，新北市在面對近期發生的治安事件，轄內警局全力出動，最短時間內偵破案件，土城當鋪槍擊案，警局發動三波掃蕩逮捕28人，掃蕩2個弘仁會堂口；八里槍擊案也在短短兩天就把槍手跟主嫌查獲到案，五股槍擊案家屬報案後則在短短3小時內就把2名犯嫌逮捕到案並找到犯罪槍枝。新北警方一向態度明確堅定：發生案件勇於面對、積極偵辦，破案就是最快讓民眾安心的方法。犯罪發生的原因各有不同，不能只歸咎於單一原因，面對變化多端的治安環境，新北市積極「追溯源頭、了解問題、調整策略」，維護新北市民安全。

槍擊 槍枝

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