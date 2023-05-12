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議員質疑國際獸醫來訪花120萬沒必要 侯友宜：城巿外交都願意
上月27日新北市邀請來自世界各國的獸醫師們，搭乘渡輪行駛於淡水藍色公路進行國際交流，渡輪上以新北在地農產品製作餐點招待貴賓，會後並以坪林不含酒精的「茶慶酒」為伴手禮，議員翁震州質疑總經費約120萬元，認為沒必要花這麼多錢，新北市長侯友宜則說城市外交替台灣多做事都願意。
新北市議會今下午進行市政總質詢，議員翁震州表示上月27日與世界獸醫師交流，該活動招標金額83萬元，加上餐點、伴手禮、接駁車等約120萬元。但新北市流浪動物飼料一年僅348萬元，質疑活動花掉流浪動物近半年飼料費是否有必要。
農業局長李玟表示活動是為了行銷新北、推廣新北青農的產品得到國際買主。新北市長侯友宜則說，這是城市外交，只要替台灣多做事都願意。
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