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翡翠原水管隧道貫通柯文哲沒來 蔣萬安：都有邀

中央社／ 台北12日電
翡翠原水管工程12日舉行隧道全線貫通典禮，台北市長蔣萬安（圖）出席並致詞。中央社（台北市政府提供）
翡翠原水管工程12日舉行隧道全線貫通典禮，台北市長蔣萬安（圖）出席並致詞。中央社（台北市政府提供）

翡翠原水管工程隧道全線貫通，台北市長蔣萬安日前表示會邀請前市長柯文哲等人出席典禮，不過柯文哲今天未現身，蔣萬安則說，他有邀請所有曾為工程付出的人。

台北自來水事業處今天舉行翡翠原水管工程隧道全線貫通典禮，蔣萬安、新北市副市長朱惕之、行政院副院長鄭文燦等人出席，並頒發加菜金給工程人員。

鄭文燦致詞表示，翡翠原水管的隧道不到3公里，但為了採用最友善也最安全的工法，耗時4年才貫通，工程團隊非常辛苦。達到這個里程碑後，預期明年6月汛期之前就可以完工，確保大台北地區將近600萬人的用水安全。

蔣萬安說，104年的蘇迪勒颱風造成南勢溪土石崩落，讓下游的新店溪變成「黃河」，濁度超過直潭淨水場能處理的能力，導致許多家戶停水，才催生了翡翠原水管工程。

他指出，這項工程要感謝副總統賴清德在行政院長任內核定經費，以及前台北市長柯文哲全力推動，還有新北市長侯友宜協助環評，更要謝謝基層工程人員，儘管過程艱辛，完工後就能直接從翡翠水庫取得乾淨水源，也能配合水利署跨區域調度供水。

儘管5月初便表示會邀請，今天也在致詞中特別點名，柯文哲仍未現身貫通典禮，民眾黨台北市議員陳宥丞還在臉書發文質疑，蔣萬安一開始並不打算邀請柯文哲，被提醒後才賭氣般、臨時地邀請歷任市長，導致一樁美事無法圓滿。

蔣萬安會後接受媒體聯訪時表示，包含柯文哲等歷任台北市長、賴清德及侯友宜，所有曾為工程付出的人他都有邀請，雖然沒出席，他仍抱持非常感謝的心。

此外，有關台北市人口數若達到250萬人後可增設的第3名副市長的人選，蔣萬安說，希望人口數可以持續維持250萬人以上，甚至更多，相關人事安排確定後就會向民眾報告。

蔣萬安 柯文哲

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