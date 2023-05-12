北北基首度攜手暑期育樂營 開放名額跨縣市參加

北北基3縣市今年首度攜手合作相互開放暑假營隊名額，讓學童能跨縣市參加營隊，家長可依需求與項目、地點，更有彈性的選擇；報名資訊整合於新北中小學寒暑期育樂營網站。

新北市教育局副局長歐人豪、台北市府教育局主任秘書廖文靜、基隆市教育處副處長吳雪鈴，今天共同在新北市府舉行記者會，宣布首度攜手合作，讓3%至5%的暑期育樂營名額，開放外縣市學生參加。

歐人豪致詞表示，今年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，新北除恢復實體營隊，更增開不同類型營隊，預估較往年增加約1萬名額，讓學童有更多機會豐富暑假生活。

他也感謝新北原住民族行政局提供原住民樂器、射箭等原住民傳統活動；客家事務局、文化局也有營隊，消防局提供學童探索防災、防火等消防知識與體驗，環保局的環保列車出任務夏令營，豐富暑假育樂營內容。

廖文靜說，北北基為共同生活圈，台北市有84個營隊，96個名額提供外縣市參與，多場雙語夏令營，結合在地特色及鄰近景點，規劃主題教學、體驗及實作課程，市立動物園辦動物保育員體驗營，豐富內容歡迎跨縣市參加，增添孩子彼此交流與分享樂趣。

她說，「品味戲劇營」邀如果兒童劇團專業老師帶領學生，領略並體驗肢體表演的樂趣，並發揮創意，將品德及人權法治的核心價值，融入戲劇表現。

吳雪鈴說，基隆為海洋文化城市，與國立海洋科技博物館合作辦理海洋職人體驗營，除學習海洋知識，也結合DIY手作體驗、瞭解現代科技應用奧妙，或透過美食體驗海洋文化，也有多媒體影音課程體驗。

教育局說，福連國小浮潛營隊教學童正確浮潛知識，帶學童探索東北角海岸生態世界；成福國小辦理VR夏令營，教學生利用數位相機及環景360相機，記錄學校附近鳥類生態，並運用藍染與雷雕完成自己的作品。

新北市9大國際文教中心也將舉辦異國手作親子體驗營，透過親子共同穿著異國傳統服飾、品嚐異國特色美食、體驗國外風情。新北暑期育樂營將於5月16日中午開始陸續開放報名。