快訊

NBA／約柯奇大三元領軍 金塊痛宰太陽25分晉級西冠

台積不談三星仍有火藥味 只說3、2奈米都會領先全球

長照殺人！北巿身障男口鼻封膠帶陳屍家中 老母被帶回偵詢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

選手籌錢市府收割 新北議員要求提高出國比賽補助

聯合報／ 記者李定宇張曼蘋江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜也認為這種補助杯水車薪，表示將請教育局重新評估經費提升，多照顧新北市學童。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜也認為這種補助杯水車薪，表示將請教育局重新評估經費提升，多照顧新北市學童。記者李定宇／攝影

新北市議會今上午進行總質詢，議員翁震州表示新北市府對於學生出國競賽今額補助不足，認為學生出國比賽前須自行義賣籌錢，比賽得獎後市府又收割選手努力成果。市長侯友宜也承認補助是杯水車薪，要求教育局研議提高補助方式。

民進黨新北市議會黨團今上午進行市政總質詢，議員翁震州表示，新北市許多學校的學生要出國比賽時，市府卻未提供比賽補助，導致許多學生為籌出國比賽經費，需自行上街義賣等活動籌錢，導致選手出國比賽經驗較少。

新北市教育局長張明文則說，由於比賽類型也有分國家代表隊、亞奧運重點項目等，例如棒球是全額中央補助，國家代表隊比較明確。而國際上的確有很多賽是邀請，但不同類型有不同補助方式，若每種國際賽事都給予補助相對較難。

翁震州表示，目前規範國際賽事30人以下補助5萬元、30人以上補助10萬元，面對機票漲價、物價通膨，補助實在不足，批評選手出國比賽要自籌經費，若獲獎是否又收割成果。新北市長侯友宜也認為這種補助杯水車薪，表示將請教育局重新評估經費提升，多照顧新北市學童。

議員翁震州表示新北市府對於學生出國競賽今額補助不足，認為學生出國比賽前須自行義賣籌錢，比賽得獎後市府又收割選手努力成果。記者李定宇／攝影
議員翁震州表示新北市府對於學生出國競賽今額補助不足，認為學生出國比賽前須自行義賣籌錢，比賽得獎後市府又收割選手努力成果。記者李定宇／攝影

教育局

延伸閱讀

十指緊扣後...可能當郭董副手？ 侯友宜回應了

綠議員質疑市府無心辦貢寮海祭 侯友宜：要辦更好的

影／談慈惠宮遇郭董 侯友宜驚「不知道他要來」曝對侯郭配想法

何時規劃訪美？ 侯友宜：會讓國際了解台灣

相關新聞

汐止火車站前麥當勞將熄燈 民眾驚訝：汐止人的回憶

位在新北市汐止區南昌街汐止火車站對面的麥當勞南昌店，傳出要熄燈，店家日前貼出公告5月21日結束營業，很多民眾說生意不錯，...

翡翠水庫原水專管貫通典禮 北巿議員曝柯文哲不出席原因

翡翠水庫原水專管隧道今天貫通，台北市長蔣萬安邀請歷任台北市長出席貫通典禮，但前市長柯文哲決定不出席。民眾黨議員陳宥丞指出...

10餘年樹竟遭「當街分屍」 因這理由新北市府卻不罰

新北市林口育林街旁的楓香樹，在地10餘年高約15米日前遭砍除，民眾驚訝砍樹畫面如同當街分屍，網友留言則有兩派意見，林口區...

病房助理不足 北市聯醫工會抗議

北市聯醫工會與聯醫仁愛院區病房助理昨控院方遲未解決病房助理人力不足問題，衛生局放任院方擺爛，喊話局長陳彥元介入，重新定合...

影／北市人口突破250萬可增第三副市長 蔣萬安盼打造友善環境

台北市人口去年一度跌破250萬人，但台北市政府昨天統計已突破250萬人口，依法可增設第3名副市長，台北市長蔣萬安今受訪表...

選手籌錢市府收割 新北議員要求提高出國比賽補助

新北市議會今上午進行總質詢，議員翁震州表示新北市府對於學生出國競賽今額補助不足，認為學生出國比賽前須自行義賣籌錢，比賽得...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦