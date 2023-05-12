選手籌錢市府收割 新北議員要求提高出國比賽補助

新北市議會今上午進行總質詢，議員翁震州表示新北市府對於學生出國競賽今額補助不足，認為學生出國比賽前須自行義賣籌錢，比賽得獎後市府又收割選手努力成果。市長侯友宜也承認補助是杯水車薪，要求教育局研議提高補助方式。

民進黨新北市議會黨團今上午進行市政總質詢，議員翁震州表示，新北市許多學校的學生要出國比賽時，市府卻未提供比賽補助，導致許多學生為籌出國比賽經費，需自行上街義賣等活動籌錢，導致選手出國比賽經驗較少。

新北市教育局長張明文則說，由於比賽類型也有分國家代表隊、亞奧運重點項目等，例如棒球是全額中央補助，國家代表隊比較明確。而國際上的確有很多賽是邀請，但不同類型有不同補助方式，若每種國際賽事都給予補助相對較難。

翁震州表示，目前規範國際賽事30人以下補助5萬元、30人以上補助10萬元，面對機票漲價、物價通膨，補助實在不足，批評選手出國比賽要自籌經費，若獲獎是否又收割成果。新北市長侯友宜也認為這種補助杯水車薪，表示將請教育局重新評估經費提升，多照顧新北市學童。