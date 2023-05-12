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綠議員質疑市府無心辦貢寮海祭 侯友宜：要辦更好的

聯合報／ 記者江婉儀張曼蘋李定宇／新北即時報導
民進黨籍議員今總質詢時質疑，市府根本無心舉辦海祭，新北市長侯友宜也不敢承諾讓海祭原汁原味舉辦。記者江婉儀／攝影
民進黨籍議員今總質詢時質疑，市府根本無心舉辦海祭，新北市長侯友宜也不敢承諾讓海祭原汁原味舉辦。記者江婉儀／攝影

新北市政府昨晚宣布會續辦貢寮海洋音樂祭，民進黨籍議員今總質詢時質疑，市府根本無心舉辦海祭，市長侯友宜也不敢承諾讓海祭原汁原味舉辦。侯友宜表示，他知道創立一個品牌很不容易，現在是讓貢寮海祭轉型，吸引更多人來看，不管是什麼味道，都要辦更好的。

民進黨團副召集人張維倩詢問，市府突然要回心轉意要辦海祭的心路歷程是什麼？很多人都在說，是因為網路沸沸揚揚怕被罵才趕快恢復，昨天黨團其他人質詢，提到是怕選票下降才緊急恢復，她認為河海音樂祭預算2500萬元，卻要在3個地方舉辦，質疑品質會縮水，懷疑市府根本無心要辦貢寮海祭。

侯友宜表示，他講得很清楚，新北市對獨立音樂跟個人創作永不停歇，觀旅局是因為希望擴大，招商內容一定會超過1500萬元，請大家放心。

觀旅局長楊宗珉表示，整體預算還可以調整，河海音樂祭大概花1500萬元，允許廠商招商，因為預算有限，辦活動要有一定規模，強調是有預算，舞台很大，要在沙灘鋪設。

市議員彭一書質疑，若招商不成市府要怎麼做？相關預算一定要編列，昨天市府宣布要續辦海祭，但年輕人都質疑預算在哪裡？市府要承諾不會縮水。

侯友宜表示，他常常去看海祭，且去年辦河海音樂祭很多人都喜歡，海祭會繼續辦，辦好最重要，一定會吸引更多人來最重要，一定會讓大家滿意，侯還趁機跟議員抱怨：「你們只關心貢寮，不關心河海音樂祭」。

市議員邱婷蔚認為，年輕人在意的是要讓故聊海祭跟以前一樣，不管是樂團還是愛音樂的男女老少都能去，不是階段性下架欺騙人，要侯友宜不要親手毀掉一個品牌，要求侯友宜敢保證原汁原味重現。市議員陳永福說，市府不敢保證原汁原味呈現，那辦活動後就發五萬份十萬份問卷，調查就知道，回力鏢會打到新北。

侯友宜表示，他去的次數比大家多，去看13年每年都曬太陽，清垃圾要清到半夜，去年辦河海音樂祭很成功得到支持，他知道創立一個品牌很不容易，現在是讓貢寮海祭轉型，吸引更多人來看，不管是什麼味道，都要辦更好的。

侯友宜 貢寮

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