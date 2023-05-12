貢寮海洋音樂祭停辦又變續辦 侯友宜說明為何改變

從2000年開始舉辦的新北市海洋音樂祭，2020年起因疫情停辦，昨新北市府傳出永久停辦被民眾罵翻，昨晚又改緊改口續辦，新北市長侯友宜今早被問到此問題表示，新北市對獨立音樂創作支持永不停歇。

2000年開始舉辦的貢寮海洋音樂祭，2020年起因新冠疫情停辦，昨傳出海祭將永久停辦，引起音樂界與貢寮民眾反彈外，立法委員賴品妤等皆表達希望續辦。昨晚新北市觀旅局又改宣布將會續辦海祭。

侯友宜今上午至議會備詢時表示，新北市對獨立音樂創作支持永不停歇，所以在貢寮海洋音樂祭是希望轉型長期過程中，跟新北河海音樂祭不斷擴大規模，帶來更多搖滾音樂及觀光活動。新北市有河海音樂祭、貢寮海洋音樂祭加上大都會公園，讓更多獨立音樂創作。