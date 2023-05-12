麥當勞還有1家要關…除汐止南昌 土城裕民店29日也熄燈

新北市汐止區南昌街汐止火車站對面的麥當勞南昌店，店家日前貼出公告5月21日結束營業，很多汐止人驚訝。台灣麥當今天聲明指出，基於整體商業考量，除台中逢甲、台中尊賢、草屯中正將於29日結束營業後搬遷，土城裕民也將於5月29日結束營業。

汐止麥當勞南昌店在門口貼出公告，將在5月21日晚間8時結束營業，南昌店於2014年開店，至今約9年多。民眾說生意不錯，不解怎麼會關店，紛紛揣測撐不住原因。議員張錦豪服務處就在附近，他表示「很錯愕，太可惜了，有著很多汐止人的回憶」。

台灣麥當勞今天聲明，基於整體商業考量，汐止南昌餐廳將於5月21日晚間8時結束營業，感謝顧客的喜愛與陪伴；同時，麥當勞汐止地區的3家餐廳，汐止大同、汐止中興，以及汐止新台五餐廳，仍將繼續為汐止鄉親，提供美味餐點與殷勤款待的服務。

台灣麥當勞表示，此外，除台中逢甲、台中尊賢、草屯中正將於5月29日結束營業後搬遷，土城裕民也將於5月29日結束營業，感謝消費者長久以來的支持。