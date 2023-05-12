汐止火車站前麥當勞將熄燈 民眾驚訝：汐止人的回憶

位在新北市汐止區南昌街汐止火車站對面的麥當勞南昌店，傳出要熄燈，店家日前貼出公告5月21日結束營業，很多民眾說生意不錯，不解怎麼會關店，紛紛揣測撐不住原因。議員張錦豪服務處就在附近，他表示「很錯愕，太可惜了，有著很多汐止人的回憶」。

汐止麥當勞南昌店在門口貼出公告，將在5月21日晚間8時結束營業，「謝謝大家過去的喜愛與陪伴，希望未來繼續支持汐止區域的麥當勞」，下方並貼出汐止僅剩的3家分店店址，分別有大同店、中興店、新台五店，但沒有說明結束的原因。

民眾多表示，南昌店平時生意很好，也開很久，快20年了，突然關門讓人訝異，紛紛揣測為何撐不住的原因。

今天上午店內人潮也不少，有人說「青春回憶不再了，以前都約在這邊等人、約會」。

還有民眾表示，「這間店生意很好啊，每天人都很多，通勤上班族、學生、外地客最愛，怎麼會關呢」、「火車站前精華地段，店租太貴嗎」，還有民眾說，「是不是要遷到別處省租金？」

新北市議員張錦豪服務處就在隔壁，張錦豪說，不知為何原因要關，麥當勞南昌店可說是汐止火車站附近地標，有著很多人青春的回憶，長期以來服務汐止居民，聽到消息真的覺得很惋惜。

近期還傳出台中逢甲、一中商圈及南投草屯等3家麥當勞將在本月底熄燈，3家都是在地元老級的速食店。麥當勞說明，是基於整體商業考量，台中逢甲麥當勞將於5月29日晚上8時結束營業。此外，台中尊賢店、草屯中正店則將於5月底結束營業後搬遷。