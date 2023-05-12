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翡翠水庫原水專管貫通典禮 北巿議員曝柯文哲不出席原因

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市議會民眾黨團提前考察翡翠原水管工程處考察。圖/取自陳宥丞臉書
北市議會民眾黨團提前考察翡翠原水管工程處考察。圖/取自陳宥丞臉書

翡翠水庫原水專管隧道今天貫通，台北市長蔣萬安邀請歷任台北市長出席貫通典禮，但前市長柯文哲決定不出席。民眾黨議員陳宥丞指出，蔣萬安是心不甘情不願的邀民眾黨的前市長來參加典禮，市議會民眾黨團也就決定不在典禮當天去看人臉色被潑冷水。

2015年時，大台北因蘇迪勒颱風，南勢溪原水濁度一度飆升至3萬9千多度，創下歷史紀錄，也導致直潭淨水場無法負荷，民眾打開水龍頭都是黃泥水，因此當時柯文哲市長向中央申請前瞻補助，興建翡翠原水管專案，在遭遇強颱、強雨時可以直取原水，降低淨水系統的負擔，不再讓民眾再喝到濁水，未來可以讓大台北近600萬民眾受益。

陳宥丞說，翡翠原水管也是北部20年來規模最大的自來水隧道工程，即將今天貫通，但貫通典禮一開始並不打算邀請柯文哲市長出席，還是經過提醒之後，蔣萬安市長才賭氣般的「你要我邀，我就乾脆一次把全部歷任台北市長都邀請來」，結果這麼臨時的邀請，造成目前聽說沒有任何一個市長要出席，讓一樁美事無法圓滿。

陳宥丞表示，既然蔣市長這麼心不甘情不願的邀民眾黨的前市長來參加典禮，市議會民眾黨團也就決定不在典禮當天去看人臉色被潑冷水，並和北市議員張志豪、總召黃瀞瑩、林珍羽，偕同新北市議員陳世軒在貫通典禮前，提前到翡翠原水管工程處考察，了解工程進度與未來執行狀況，同時給辛苦的工作人員打氣與鼓勵。

陳宥丞表示，不得不先對這批專業又冒著危險施工的工程人員豎起大拇指，施工期間為避免影響翡翠水庫周邊環境生態，當時也與地方居民溝通，以不震動，降低施作噪音，預留生物通道，減少環境衝擊，1500天的工程，每天平均30名坑夫日夜輪班，面對地底未知危險開鑿，全線以傳統機械開挖，用傳統機械鑽孔、破碎、開挖，先用鐵架支堡撐住，靠人工把一根根鋼筋綁好，再透過管子輸送混泥土灌滿整個鋼模，再噴泥避免坍塌，每天進度只有1公尺。

陳宥丞說，翡翠原水管工程貫通在即，也是柯文哲市長任內極力爭取的工程，也希望蔣萬安市長可以放下心中的成見，莫忘前人之功，如果真的有心感念幾位前首長的努力，下一次的邀請函就要早一點發。

他說，甚至當年的環保署長趙少康先生，堅持「水源即聖地」的觀念，禁止濫墾濫伐，才讓翡翠水庫水土保持得宜，淤積率也極低，照道理說也該在受邀行列，但顯然也是沒有收到邀請。希望將萬安市長莫忘前人之功，好好的一樁「原水」美事，到了蔣萬安市長手上就變得不「水」。

北市議會民眾黨團提前考察翡翠原水管工程處考察。圖/取自陳宥丞臉書
北市議會民眾黨團提前考察翡翠原水管工程處考察。圖/取自陳宥丞臉書

翡翠水庫 民眾黨

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