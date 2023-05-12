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10餘年樹竟遭「當街分屍」 因這理由新北市府卻不罰

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
林口育林街旁的楓香樹遭砍除引發民眾熱議。圖／林口大家庭臉書翻攝
林口育林街旁的楓香樹遭砍除引發民眾熱議。圖／林口大家庭臉書翻攝

新北市林口育林街旁的楓香樹，在地10餘年高約15米日前遭砍除，民眾驚訝砍樹畫面如同當街分屍，網友留言則有兩派意見，林口區公所表示該位置為社區退縮私人空間，依法恐難以開罰。綠黨則表示退縮空間應視同公共場所，不該隨意砍樹。

臉書社團「林口大家庭」日前有網友貼出育林街楓香樹被砍除的畫面，木塊在現場堆積網友形容如同當街分屍，質疑為何要將好好的樹砍掉，但也有網友表示該樹木占據人行道大部分空間導致行人難行，對於砍樹持正反意見。

而新北市有新北市樹木保護自治條例，第12條寫明「行道樹或其他樹木，除經本局(農業局)核准外，不得任意遷植、砍伐或為其他有礙其生存之行為。」

但林口公所表示該人行道為社區退縮私人空間，且認定被砍的樹未達直徑60公分，因此以樹保條例第三條「公私有土地內所栽植之喬木，離地高度一點三公尺處之樹幹直徑達60公分以上」才能認定為其他樹木的條件，因此未進行相關裁處。

樹黨黨主席潘翰疆則表示，這樹木處在法令模糊空間，認為社區有退縮空間供大眾通行，一定是獲得容積獎勵，因此退縮空間應該視同公有地裁罰標準。

新北市議員李宇翔則說，社區在興建當時經過都審過程，既然當時都審規定要種樹，要砍樹也應該經過市府同意才能砍樹。民眾若認為樹木有阻擋行人通行情形，也可以向市府申請要求移植，認為公所不該認定為私人土地就不予處置。

新北市景觀處則說，林口區育林街樹木砍伐案，將函請公所協助確認釐清是否有違反樹保條例情事，再依法裁處，若違反樹保條例將處3千元至5萬元罰鍰。

林口公所表示該人行道為社區退縮私人空間，且認定被砍的樹未達直徑60公分，因此未進行相關裁處。圖／林口區公所提供
林口公所表示該人行道為社區退縮私人空間，且認定被砍的樹未達直徑60公分，因此未進行相關裁處。圖／林口區公所提供
林口育林街旁的楓香樹被砍前約有15米高。圖／GOOGLE MAP翻攝
林口育林街旁的楓香樹被砍前約有15米高。圖／GOOGLE MAP翻攝

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