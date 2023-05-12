快訊

獨／談副手？談合作？郭台銘昨晚夜會柯文哲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3面向改善道安 陳揆：月底提計畫

聯合報／ 記者林縉明歐陽良盈／台北報導

台南日前發生3歲女童在斑馬線上遭撞死亡意外，行政院代理發言人羅秉成昨天表示，近期發生行人事故意外，院長陳建仁非常痛心，已經指示跨部會合作，由政委吳澤成督導，要求月底提出完整的道安報告，同時提出道安改善計畫或行動綱領。

羅秉成指出，希望在人本的交通原則下，各部會通力合作提出解方，也盼地方政府配合改善路口、號誌調整，並教育宣導。他說，交通部4月10日已發函地方政府，要求落實行人安全標準規範，短期內預計透過強化科技執法，改善行人安全，長期則是要改善硬體工程。

羅秉成表示，政府預計從「人、車、路」等3面向提出各項政策，其中人是最重要的，所以禮讓行人和行人安全是新策略的重中之重，陳建仁也要求月底前提出道安改善計畫或行動綱領，落實道路安全。

根據統計，2016到2022年發生近6萬起行人路口事故，平均每年超過8,400人死傷，去年傷亡人數8,911位創新高。民眾黨立委邱臣遠說，政府應加速在重大路口畫設「Z字型斑馬線」、設置行人避車島，在全面推動行人專用時相時，也應向用路人加強宣導遵守燈號，多管齊下避免悲劇一再發生。

他也表示，交通部應積極協助評估，提供地方政府可行方案；交通部應先給予一定時間的試辦期，評估相關效益後，滾動調整符合各地區的實施方式。

羅秉成 交通部

延伸閱讀

陳建仁：打詐行動綱領1.5版 力拚「三減」目標

政院月底檢討道安 成立「打詐辦公室」

政院通過 5月15日起停止台薩FTA

數位身分證續不續推 行政院：將成立專責機關評估

相關新聞

病房助理不足 北市聯醫工會抗議

北市聯醫工會與聯醫仁愛院區病房助理昨控院方遲未解決病房助理人力不足問題，衛生局放任院方擺爛，喊話局長陳彥元介入，重新定合...

貢寮海祭停辦挨批 市府宣布續辦

貢寮國際海洋音樂祭停辦引熱議，民進黨議員昨質疑，為何要讓19年的文化品牌消失？市府放棄經營知名品牌，實則是怕有毒趴，更嗆...

新北2歲童專班錄取率僅1% 侯：續增班

新北設2歲幼兒專班，議員張維倩昨質詢指出，板橋、中和區錄取率僅1％，市府並無認真看待民眾需求，看到幼童無法收托很難過。新...

萬里繡球花海正美 新人免費入園拍攝

新北市高家繡球花田萬里第三園區負責人高逢謙去年曾榮獲農委會百大青農，今年把陽明山竹子湖的繡球花全移植到第三園區擴增至萬坪...

Let's購台北 首波大獎得主分享秘訣

台北「2023Let's購台北消費歡樂抽」活動，首波幸運大獎得主包括1名百萬現金、2名黃金得主，昨現身分享「中獎攻略」，...

3面向改善道安 陳揆：月底提計畫

台南日前發生3歲女童在斑馬線上遭撞死亡意外，行政院代理發言人羅秉成昨天表示，近期發生行人事故意外，院長陳建仁非常痛心，已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦