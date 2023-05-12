3面向改善道安 陳揆：月底提計畫

台南日前發生3歲女童在斑馬線上遭撞死亡意外，行政院代理發言人羅秉成昨天表示，近期發生行人事故意外，院長陳建仁非常痛心，已經指示跨部會合作，由政委吳澤成督導，要求月底提出完整的道安報告，同時提出道安改善計畫或行動綱領。

羅秉成指出，希望在人本的交通原則下，各部會通力合作提出解方，也盼地方政府配合改善路口、號誌調整，並教育宣導。他說，交通部4月10日已發函地方政府，要求落實行人安全標準規範，短期內預計透過強化科技執法，改善行人安全，長期則是要改善硬體工程。

羅秉成表示，政府預計從「人、車、路」等3面向提出各項政策，其中人是最重要的，所以禮讓行人和行人安全是新策略的重中之重，陳建仁也要求月底前提出道安改善計畫或行動綱領，落實道路安全。

根據統計，2016到2022年發生近6萬起行人路口事故，平均每年超過8,400人死傷，去年傷亡人數8,911位創新高。民眾黨立委邱臣遠說，政府應加速在重大路口畫設「Z字型斑馬線」、設置行人避車島，在全面推動行人專用時相時，也應向用路人加強宣導遵守燈號，多管齊下避免悲劇一再發生。

他也表示，交通部應積極協助評估，提供地方政府可行方案；交通部應先給予一定時間的試辦期，評估相關效益後，滾動調整符合各地區的實施方式。