Let's購台北 首波大獎得主分享秘訣

台北「2023Let's購台北消費歡樂抽」活動，首波幸運大獎得主包括1名百萬現金、2名黃金得主，昨現身分享「中獎攻略」，市長蔣萬安昨好奇問3人第一時間的得獎反應，結果大家都說「以為被詐騙」，中100萬的曾小姐說，她已緊張一周，昨與市長同台，才確認中大獎，可以昭告天下了。

蔣萬安說，歡樂抽活動將持續到5月31日，還有兩周時間，請民眾把握消費抽獎機會，另外，本周就是母親節，這次活動也加碼母親節感恩抽，包括抽元氣能量座椅、還有頭獎500萬元現金、價值超過200萬元的Lexus油電車等，千萬不要讓這樣的好運錯過。

三名得主分享抽大獎秘訣，抽大獎除了運氣，申請雲端發票就不會怕漏key發票；也可以到特約店家消費就有兩倍抽獎機會；另外，台北市民、學生也有專屬再加碼。

抽中黃金的張先生說，他一開始也是有遲疑一下，以為是詐騙，甚至工作人員講消費發票的資料還不相信，直到自己回放，查看得獎名單，才知道有得獎。

百萬現金得主曾小姐表示，她已經緊張一周了，不能相信自己自己怎麼可能中一百萬現金，甚至告訴家人，家人還覺得一定是詐騙，這張發票是逛旅展後跟朋友吃飯，中了百萬大獎，就再請朋友吃飯。

北市商業處長高振源表示，活動登錄截至5月10日，已有9萬7千多人參與登錄，發票登錄金額已高達13億元，與兩年前的活動相比，登錄人數已經增加2倍、登錄金額超過3成多，民眾參與相當踴躍。