快訊

獨／談副手？談合作？郭台銘昨晚夜會柯文哲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Let's購台北 首波大獎得主分享秘訣

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市府推出「2023Let's購台北消費歡樂抽」活動，首波幸運大獎得主現身分享中獎攻略。圖／北市府提供
北市府推出「2023Let's購台北消費歡樂抽」活動，首波幸運大獎得主現身分享中獎攻略。圖／北市府提供

台北「2023Let's購台北消費歡樂抽」活動，首波幸運大獎得主包括1名百萬現金、2名黃金得主，昨現身分享「中獎攻略」，市長蔣萬安昨好奇問3人第一時間的得獎反應，結果大家都說「以為被詐騙」，中100萬的曾小姐說，她已緊張一周，昨與市長同台，才確認中大獎，可以昭告天下了。

蔣萬安說，歡樂抽活動將持續到5月31日，還有兩周時間，請民眾把握消費抽獎機會，另外，本周就是母親節，這次活動也加碼母親節感恩抽，包括抽元氣能量座椅、還有頭獎500萬元現金、價值超過200萬元的Lexus油電車等，千萬不要讓這樣的好運錯過。

三名得主分享抽大獎秘訣，抽大獎除了運氣，申請雲端發票就不會怕漏key發票；也可以到特約店家消費就有兩倍抽獎機會；另外，台北市民、學生也有專屬再加碼。

抽中黃金的張先生說，他一開始也是有遲疑一下，以為是詐騙，甚至工作人員講消費發票的資料還不相信，直到自己回放，查看得獎名單，才知道有得獎。

百萬現金得主曾小姐表示，她已經緊張一周了，不能相信自己自己怎麼可能中一百萬現金，甚至告訴家人，家人還覺得一定是詐騙，這張發票是逛旅展後跟朋友吃飯，中了百萬大獎，就再請朋友吃飯。

北市商業處長高振源表示，活動登錄截至5月10日，已有9萬7千多人參與登錄，發票登錄金額已高達13億元，與兩年前的活動相比，登錄人數已經增加2倍、登錄金額超過3成多，民眾參與相當踴躍。

發票 詐騙 家人

延伸閱讀

達標了！北市人口今達250萬 可增第三副市長

蔣萬安出席院會 向政院提4大要求

防堵中捷悲劇重演 蔣萬安下令清查北捷周邊121處工地

影／超幸運！百萬現金得主分享怎中獎...蔣萬安好奇這件事

相關新聞

病房助理不足 北市聯醫工會抗議

北市聯醫工會與聯醫仁愛院區病房助理昨控院方遲未解決病房助理人力不足問題，衛生局放任院方擺爛，喊話局長陳彥元介入，重新定合...

貢寮海祭停辦挨批 市府宣布續辦

貢寮國際海洋音樂祭停辦引熱議，民進黨議員昨質疑，為何要讓19年的文化品牌消失？市府放棄經營知名品牌，實則是怕有毒趴，更嗆...

新北2歲童專班錄取率僅1% 侯：續增班

新北設2歲幼兒專班，議員張維倩昨質詢指出，板橋、中和區錄取率僅1％，市府並無認真看待民眾需求，看到幼童無法收托很難過。新...

萬里繡球花海正美 新人免費入園拍攝

新北市高家繡球花田萬里第三園區負責人高逢謙去年曾榮獲農委會百大青農，今年把陽明山竹子湖的繡球花全移植到第三園區擴增至萬坪...

Let's購台北 首波大獎得主分享秘訣

台北「2023Let's購台北消費歡樂抽」活動，首波幸運大獎得主包括1名百萬現金、2名黃金得主，昨現身分享「中獎攻略」，...

3面向改善道安 陳揆：月底提計畫

台南日前發生3歲女童在斑馬線上遭撞死亡意外，行政院代理發言人羅秉成昨天表示，近期發生行人事故意外，院長陳建仁非常痛心，已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦