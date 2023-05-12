病房助理不足 北市聯醫工會抗議

北市聯醫工會與聯醫仁愛院區病房助理昨控院方遲未解決病房助理人力不足問題，衛生局放任院方擺爛，喊話局長陳彥元介入，重新定合理照護比。衛生局長陳彥元表示，市府每年編列經費補助聯醫，聘請近400名病房助理，但人力聘請不易，目前未滿額，持續要求積極招聘，也會與中央、聯醫討論相關配置比。

病房助理是聯醫2003年因應SARS疫情所推行創新方案，聯醫工會昨在市府門口，與病房助理拉起「人力不足！人命關天！衛生局長，你在哪？」布條，病房助理指出，白班一名病助要照顧15名病人、大小夜班甚至多達30名，不敢多喝一滴水，就怕要跑廁所，他們照顧病人，也希望被雇主好好對待。

北市聯醫工會組長胡展綸指出，病房助理目的減少病患家屬經濟負擔、護理人員重複性工作，立意良善、領先全國的德政卻沒相關條文約束規範。疫情迄今，病房助理人數減少3成，加上看護聘僱難度增加，工作量變多。

聯醫仁愛院區副院長林志陵回應，急性病房的病房助理制度是北市聯醫全國首創獨有，目前尚無中央頒布的設置標準。病房助理的員額、人力計算方式與薪資，每年均由聯醫依據服務量丶床數變化及物價等因素調整後，向衛生局提出預算申請。

陳彥元說，近期會與工會溝通，了解病房助理人力現況，另重視病房助理的權益，將與中央、聯醫討論，不排除定相關配置比。他會要求聯醫積極與院內員工溝通說明，並精進招募及留任政策，廣泛參與學校就業博覽會，招攬人才及辦理照顧服務員訓練班，增加人力。

衛生局表示，病房助理目的是減少病房照護產生防疫漏洞、減輕家屬照顧的人力，以及分攤護理人員的工作負擔，非屬醫療設置標準人力配備，因此未有人力比規範，聯醫以3班輪值提供服務，配置人數是依占床率高低調整，每年編相關經費補助聯醫聘請病房助理，薪資由聯醫依市場行情調整，以增加招聘人力誘因及提升留任意願。