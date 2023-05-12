新北2歲童專班錄取率僅1% 侯：續增班

新北設2歲幼兒專班，議員張維倩昨質詢指出，板橋、中和區錄取率僅1％，市府並無認真看待民眾需求，看到幼童無法收托很難過。新北市長侯友宜聽完感同身受點頭，他說，會繼續增加專班，由於這兩區都是都市型態，要找適合的空間相對不容易，但會努力克服。

市議員張維倩昨質詢時提到，新北2歲專班數量不足，以板橋、中和15家幼兒園為例，等待備取的人數都至少1、200多人，但名額僅個位數，平均下來錄取率不到1%，延托不是正軌方式，希望市府增設2歲專班，看到民眾需求，家長也無奈，到底是要繼續留職停薪，還是要拜託長輩幫忙帶，侯友宜既然喊出安居樂業，就應該要幫忙解決。

教育局統計，目前至111學年度2歲專班已增設45班，增加收托701人，112至115學年度預計再增設40班，增加收托640名2歲幼生，依據招生簡章，家長可同時登記多元備取，目前中和區及板橋區2歲專班錄取率平均約為2成。

教育局也呼籲，中央能放寬收托銜接限制，新北已多次跟中央反映有關收托銜接問題，盼以家長收托需求為重，放寬收托限制，以提供多元服務途徑。

張維倩也說，台中、彰化、南投、苗栗等縣市可以跨縣市托育，北北基桃是共同生活圈，卻是各自為政，有家長陳情，雖設籍新北，但因工作關係只好送去北市托育，無法申請補助，不要讓跨縣市工作的家長增加負擔，讓小朋友成邊緣兒童。

社會局表示，2018年行政院實施少子女化對策計畫，中央統一要求各地方政府托育費用控制在家庭可支配所得的10至15%，避免各縣市因福利不一而造成人口移動，加上鼓勵在地送托，目前尚評估研議中。

張維倩表示，中央發布教保員津貼，但唯獨新北沒有領到補助費用，不少教保員都還要做行政工作，應該要讓第一線人員都領到津貼。教育局表示，已在3月14日提醒各公立幼兒園準時核發教保費，保障教保員權益。