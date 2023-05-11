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頭份交流道交通壅塞亂象 建國、顯會路將增加車道配置

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
針對頭份交流道五岔路口的交通壅塞問題，苗栗縣長鍾東錦率員，下午邀高公局、公路總局等單位到交流道五岔路口現勘，聽取改善措施簡報。圖／苗栗縣政府提供
針對頭份交流道五岔路口的交通壅塞問題，苗栗縣長鍾東錦率員，下午邀高公局、公路總局等單位到交流道五岔路口現勘，聽取改善措施簡報。圖／苗栗縣政府提供

國道1號頭份交流道及周邊道路平日上下班尖峰時段及假日湧入大量車流，導致壅塞嚴重，苗栗縣長鍾東錦率員，下午邀高公局、公路總局等單位到交流道五岔路口現勘，縣府工務處提出建國路、顯會路調整增加車道配置、改善聯絡道進入高速公路匝道的線型、增設導引指示標誌等短期具體改善措施，其中建國路、顯會路的短期改善措施，縣府將在近期辦地方說明會，爭取在6月底前完成。

工務處長古明弘簡報指出，縣府現正辦理增設頭份第二交流道可行性研究，但已確定不可行，將由頭份交流道改善計畫取代，但期程久，對改善壅塞的交通現況緩不濟急，將列為長程改善方案，鍾縣長指示工務處同步進行頭份交流道周邊交通短期改善措施，經顧問公司針對路口交通流量分析及周邊道路狀況後，提出3項具體改善措施。

其中，建國路、顯會路將調整車道配置，以增加道路容量。工務處表示，經評估建國路、顯會路往台1線五岔路口方向將增加1個車道，其中建國路力行路至大同路調整為1+2車道、建國路大同路至台1線調整為1+3車道、顯會路從涵洞至台1線路口約170公尺路段取消路肩機車停車格，調整為1+2個車道，加大車流與容量，停車格則移至綠帶內縮後的空間，藉此讓尖峰時段車流減少壅塞回堵。

針對124甲線進入高速公路匝道前，由雙車道縮為單車道，以致車輛交織嚴重的情況，縣府將在既有公有地區域進行車道拓寬，並增加車道指引標線，引導用路人行駛。

此外，將在台1線北上路段、124甲線與南出匝道匯流處，及124甲線、台1線路口進入匝道前增設導引指示標誌，以減少駕駛人不熟悉路況造成的車輛停等，提高行車秩序。

頭份交流道五岔路口交通壅塞，已是地方交通的長期之痛，下午現勘時，各級民代及相關單位人員多人到場，陣仗龐大。與會人士紛提建言，有的建議引導車輛分流，將大排加蓋紓解車流，也有人憂心道路增設車道將使停車空間減少，可能影響商家，經過說明，眾人初步達成共識。鍾東錦指示工務處，近期邀各級民代與相關人士開說明會，讓大家充分了解改善方案細節和效益，其中顯會路、建國路短期改善措施希望6月底能完成，其他改善措施爭取在年底前完成，讓鄉親往來行車順暢。

顯會路將調整為1+2個車道配置，並取消路肩停車格。圖／苗栗縣政府提供
顯會路將調整為1+2個車道配置，並取消路肩停車格。圖／苗栗縣政府提供
顯會路將調整為1+2個車道配置。圖／苗栗縣政府提供
顯會路將調整為1+2個車道配置。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府規畫建國路車道配置調整措施的示意圖。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府規畫建國路車道配置調整措施的示意圖。圖／苗栗縣政府提供

車道 鍾東錦 標誌 國道

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