擋不住外界壓力？新北市政府宣布：貢寮海祭繼續開唱

貢寮海洋音樂祭停辦的消息一傳出，引發外界熱議。新北市觀旅局表示，市府已聽見樂迷、音樂圈人士懷念海祭的聲音，為了回應廣大樂迷的期待，市府今宣布，再將貢寮海洋音樂祭一起納入續辦，讓更多優秀的樂團有更多的表演空間及舞台，活動時間、地點另行公告。

觀旅局表示，市府對於原創音樂的支持從來沒有中斷過，今年除了持續支持獨立音樂表演辦理河海音樂季，將獨立音樂舞台從淡水漁人舞台（原創音樂基地）延伸到新北大都會公園，大都會舞台與淡水漁人舞台同樣具有大眾捷運交通區位優勢，讓更多人可以一起共襄盛舉，而想要懷舊的樂迷朋友們，可以回到貢寮海祭，一起搖滾吶喊。

觀旅局表示，今年的河海音樂季，有漁人舞台、新北大都會舞台，再加上貢寮的海祭台，提供樂迷更多參加原創音樂活動的時間與空間選擇，歡迎作伙來新北搖滾，支持台灣原創音樂。