北市蓋社宅財務負擔 議員曝驚人數字「需要1500億」

北市都市發展局上午針對社宅總體檢及未來住宅政策在議會做專案報告，針對社宅5萬戶目標，台北市議員游淑慧、徐立信、王欣儀都認為應該檢討，並質疑未來財務負擔，市府有辦法？游淑慧說，社宅有龐大財務負擔，要達成5萬戶目標，還需要1500億，市府要自籌還是舉債？都發局長王玉芬表示，北市社宅已朝多元取得的方式辦理，包括都市更新容積獎勵、都計修法、開發回饋等方式。

游淑慧表示，社宅財務計畫，1.4萬戶就要舉債585億，如果繼續蓋下去，舉債金額會持續增加，據之前的財務分析，經費會一直上升，580億還是柯文哲任內興建的，未來財務負擔，蔣市府有辦法嗎？而且解決居住問題，市府對於包租代管、租金補貼都沒看見？

游淑慧表示，社宅有龐大財務負擔，達成5萬戶，恐要1500億，柯文哲自詡還債570億，但社宅卻增加580億，還有利息負擔，北市可以承擔嗎？而且這還沒有把土地成本算進去，1.4萬戶，總成本破2千億，但只滿足1.4萬戶，如果這些錢用來做租金補貼，可以幫助更多人。

議員徐立信也表示，社宅蓋好後，管理的人事成本也驚人，要找很多人力做維護，市府應考量不如鼓勵租金補貼來取代蓋社宅，會省很多經營成本，對民眾來講，也可以選擇適合居住的環境。

議員王欣儀也說，外界都在傳，蔣萬安曾承諾8年要蓋5萬戶社宅，有這事嗎？市長是說要努力，沒有時間限制，都發局應該對外說明。且她也不贊成用自己的地興建社宅，可以合作興建。她說，市府有提出多元興辦，但看不出來目標可提供多少社宅數量，以及目標期程。

王玉芬也澄清，她有問過，蔣萬安沒有講過8年5萬戶，是說朝5萬戶邁進，沒有說何時要完成。北市社宅已朝多元取得的方式辦理，包括都市更新容積獎勵、都計修法、開發回饋等方式。