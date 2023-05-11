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路口執法模糊空間多？這狀況4首長都說開單 北市警稱「白痴才開」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
為擺脫行人地獄惡名，全台大執法，不過北市議員李傅中武今天質詢路口執法標準，發現因路口樣態千變萬化、狀況多，導致執法常有模糊空間。本報資料照片
為擺脫行人地獄惡名，全台大執法，不過北市議員李傅中武今天質詢路口執法標準，發現因路口樣態千變萬化、狀況多，導致執法常有模糊空間。本報資料照片

為擺脫行人地獄惡名，全台大執法，不過北市議員李傅中武今天質詢路口執法標準，發現因路口樣態千變萬化、狀況多，導致執法常有模糊空間，議員舉數個案例問北市交通局長、交大大隊長、交工處長、裁決所長要不要開單？結果好幾題答案都不一致，其中一題難得四位首長都覺得要開罰汽車不停讓，議員卻說，基層員警告訴他「白痴才開單，因為太有爭議性了…。」

台北市議會今天交通部門質詢，曾當過警察的北市議員李傅中武今天質詢行穿線停讓執法標準，質疑警察同仁會不會為了開單而開單？依照警政署的路口取締原則，標準是車輛與行人要距離三個枕木紋寬，但他詢問員警執法原則，發現路口狀況是動態的，千變萬化，根本沒有一個統一標準。

議員舉例問交通局長謝銘鴻、交通大隊長陳勇華、交工處長劉瑞麟、裁決所長蘇福智，若兩車緊貼著要左轉，第一車距離行人有六個枕木紋寬，結果第一台車通過了，第二輛車距離剩不到三個枕木紋，也跟著過，要不要被開單？四人難得都說要開，卻反遭議員稱「第一線員警都說不要開，白痴才開單，因為太有爭議性」。

議員說，對基層員警來說，如果只開第二輛緊跟著的車，就會被申訴「為什麼他(第一輛車駕駛)能走，我(第二輛車駕駛)不能走？就會有申訴的問題」，基層員警還說，「開單這才是找麻煩，因為太含糊了，後方車會說，是緊連著前車才走。」

議員再舉例問，原本行人距離汽車六個枕木紋寬，但行人突然加速跑，導致僅剩不到三個枕木紋，局長認為，汽車確實有停等，應該可不開單；交大隊長認為，依照警政署標準，如果三公尺以上就要開單；交工處長說，如果啟動時距離六個枕木紋寬，應該不要開，裁決所長也認為，如果沒有故意，應該不要開。

議員也舉例，若行人與汽車在三個枕木紋內，不過行人不斷示意給汽車先過，後面的車輛又猛按喇叭，結果汽車先通過，要不要被開單？局長認為要開；交大隊長也認為儘管有互讓，行人還是有優先權，要開；不過交工處長認為不用開；裁決所長也認為，如果行人示意要讓，應該不用開。

李傅中武表示，交通大執法除了應該對人民宣導教育，對於執法者的各項樣態，也應該要有一體性，執法沒有雙標只有統一，他簡單舉例幾個樣態，首長的認知就有很多不同，更難免員警會有雙標，政府不僅要保護行人，也要讓駕駛人知道哪些是符合處罰條例的樣態，執法不得有模糊空間。

交大大隊長陳勇華表示，處罰的原則最重要還是要看車輛有沒有禮讓行人，如果有禮讓，都還是會從寬認定。

議員 北市 行人地獄 警察

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