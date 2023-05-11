達標了！北市人口今達250萬 可增第三副市長

台北市人口數於2022年跌破250萬大關，台北市長蔣萬安上任，無法再增置第三副市長；隨疫情趨緩及國境解封下，過往因滯留海外、對岸無法回國超過兩年而遭移除戶籍的國人，加速復籍，台北市總人口數今天達250萬022人，北市政將請示內政部，准予復設第三副市長與第三副秘書長。

2010年地方制度法修法規定直轄市政府副市長2人，襄助市長處理市政；但人口在250萬以上的直轄市，得再增置副市長1人。2011年起，台北市增設第三副市長，後來北市人口大量外流，新生兒數逐漸減少，去年再因疫情除籍問題，人口跌破250萬人，導致現任市長蔣萬安上任後僅能任命兩位副市長。

北市民政局今天統計，台北市人口達250萬022人，由於只要人口數恢復到250萬人以上，市政府就會立即請示內政部准予復設第三副市長與第三副秘書長。對於何時送件內政部、是否有第三副市長人選？市府發言人殷瑋表示，若有相關規畫，會即時對外說明。