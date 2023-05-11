缺避車彎人行道陡 立委賴品妤盼改善樟小通學路

內政部營建署推人本道路，其中也將校園週邊納入，汐止樟樹國小就有家長反應人行道有些坡度太陡，另外，也希望能增設避車彎，讓接送孩子上放學時比較方便安全，今(11)日立委賴品妤現場會勘，討論如何改善小朋友的通學路。

立法委員賴品妤表示，有接到民眾陳情在樟樹國小接送孩子上放學的時候，認為有些部分可以再改善，現場看樟樹國小人行道以一般來說已經比較寬了，但家長建議是不是可以有比較安全的避車彎，包含人行道有些斜坡坡度過大，再加上附近有市場，早上接送的人潮跟市場人潮會重疊在一起希望有更安全的接送環境。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍指出，今天來會勘主要是內政部營建署有「校園周邊暨行車安全道路改善計劃」，有一筆預算改善學校周邊的交通，希望新北市政府局處能全力來協助，學校方面能夠有周延的計劃，全面改善附近的交通。

樟樹國小校長邱俊傑說，感謝營建署、市府教育局、養工處還有立委賴品妤及議員張錦豪的關心，關心學校小朋友上放學的路況，相關的交通狀況，在會勘後學校這邊會再做整體的規劃，讓小朋友有更好的上放學行走空間。

賴品妤指出，今天找了中央營建署、地方養工處還有交通局、教育局、教育部一起討論能不能夠有更好的改善，那非常幸運的是行政院在去年2022年底有通過一筆預算針對的就是校園周邊的道路安全改善，這次就是利用這個計劃，初步在會勘有討論一些可以再加強的點，希望學童有更安全上放學、接送跟回家的路。