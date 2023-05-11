溫馨母親節 淡水親子手作黏土小花環體驗
新北市議員鄭宇恩攜手在來畫話藝文空間，邀請到專業的指導老師，一起來體驗手作黏土小花環親子手作體驗，並且在淡水區新興國小舉辦第一場次，現場許多媽媽都帶著小朋友一起前往做出屬於自己的創意作品。
新北市議員鄭宇恩表示，透過捏黏土的方式，讓媽媽與小朋友可以增加親子間的互動，也能夠訓練孩子的手眼協調，而小朋友做出來的作品送給媽媽也成為母親節最感動的小禮物。另外這活動也透過在地企業住商不動產的協助，送出每人一盒的色鉛筆，讓孩子也好開心。
住商不動產說，為了讓孩子可以有更多創作，因此就準備了許多的色鉛筆要送給大家，也讓孩子相當開心，透過這麼有意義的活動，不僅是增加親子關係，也讓孩子做出不一樣的母親節禮物，議員也說第二場次將在5月14日，下午於淡水福德里活動中心舉辦也歡迎大家共襄盛舉。讓里內媽媽們過一個開心放鬆且療癒舒壓的母親節。
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