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淡水南瓜隧道新創意 瓜棚下享受美食料理饗宴

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水南瓜隧道嘗試在瓜棚下用餐，超過150人參加，採自助餐的方式，提供許多的南瓜料理，別有一番風味。圖／紅樹林有線電視提供
淡水南瓜隧道嘗試在瓜棚下用餐，超過150人參加，採自助餐的方式，提供許多的南瓜料理，別有一番風味。圖／紅樹林有線電視提供

淡水南瓜隧道最近成為火紅季節限定景點，淡水農會配合食農教育創新整合計劃，在南瓜隧道棚底下，舉辦了瓜棚下的午餐饗宴，今年是首度嘗試在瓜棚下用餐，超過150人參加，採自助餐的方式，提供許多的南瓜料理，別有一番風味。

淡水區農會總幹事高忠表示，這次活動採預約報名，第一次辦理就超過150人參加，相當踴躍，由淡水農會輔導種植的南瓜田，進入盛產季節，瓜農以棚架的方式，讓南瓜沿著支架攀爬，再覆蓋整個棚架，形成綠色隧道，而南瓜果實就順著藤蔓垂掛在空中，就好像燈籠一樣，讓這裡成為遊客觀賞的景觀南瓜隧道。

總幹事高忠表示，隧道主人是一位八十多歲的阿嬤，她與兒子一起照顧這些南瓜棚可是相當辛苦，棚架式栽培栗子南瓜，不僅降低病蟲害、增加產量外，每逢南瓜採收期前，結實纍纍的園區掛著色彩繽紛各種栗子南瓜，讓南瓜隧道成為打卡秘境，今年共開放9座總長400公尺的南瓜隧道，這次更首度舉辦瓜棚下餐桌料理，而且都是用南瓜食材所料理出來的菜色，在瓜棚下享用南瓜炒飯等美食，讓報名參加的遊客都難以忘懷，農會也希望藉由特殊的南瓜景觀，吸引民眾參觀，進而推廣南瓜的多元化利用，增加在地瓜農的農產品行銷。

淡水 農會 食農教育 綠色隧道

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