快訊

大學生聽不懂英文！星巴克點餐「全程點頭」 一杯咖啡噴303元嚇傻

達標了！北市人口今達250萬 可增第三副市長

日職／日雜誌驚爆 山川穗高涉強制猥褻致女下體受傷遭調查

萬里繡球花擴增破萬坪 異國新人來浪漫拍婚紗

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
萬里繡球花季登場，多對異國新人穿著傳統服飾穿梭在美麗的繡球花園浪漫拍婚紗。圖／紅樹林有線電視提供
萬里繡球花季登場，多對異國新人穿著傳統服飾穿梭在美麗的繡球花園浪漫拍婚紗。圖／紅樹林有線電視提供

令人期待的萬里繡球花季，由萬里區長粘雪琴、百大青農高逢謙與在地小農及多間店家於高家繡球花田-萬里第三園區，共同宣告萬里繡球花季正式開幕，多對異國新人穿著傳統服飾穿梭在美麗的繡球花園浪漫拍婚紗，今年園區擴增上萬坪，歡迎遊客來到園區有更多亮點可以欣賞。

萬里區長粘雪琴說，5月13日及14日連續二天下午13:14，將在園區舉辦「情定萬里‧一生一世」拋繡球拿好康活動；5月27日結合LA NEW第55屆「萬里大健走-行腳萬里‧走出健康」活動，將從野柳出發健行，途經萬里山海景點秘境，再步行到納米哥生態莊園；6月3日下午15:30 也將於萬里大鵬足湯公園舉辦「露營車活動」，現場有活力排舞、火舞、魔術等表演，還有抽獎活動，獎項包括：皇后鎮森林風車House二人套裝行程(巿價5,600元)、野柳薆悅酒店自助餐券等萬元獎品，歡迎大家一起共襄盛舉。

此外，繡球花的花語有忠貞、圓滿的意涵，花形圓且顏色繽紛，非常適合婚紗場景。在花季開幕現場洋溢濃濃浪漫喜氣氛圍，有多對新人搶拍婚紗照，而近年來更吸引許多國外訪客前來賞花，特別是東南亞國家到訪人數有明顯增加的趨勢，因此現場就可以見到多對異國新人穿著傳統服飾穿梭在美麗的繡球花園，拍攝見證愛情的美照。

萬里區長粘雪琴表示，萬里繡球花園區，歷經三年的新冠疫情，之前還曾經因為疫情嚴峻，面臨剛開幕10天就不得不關閉的困境，造成很大的虧損，但業者沒有被擊倒，仍然持續辛勤照料、培育及改良繡球花，並且逐步擴增園區今年突破萬坪，未來更將增加花卉像是海芋種植，讓民眾的賞花期可以拉長，也讓民眾來到園區有更多的特色可以欣賞。

萬里 婚紗 新人 賞花

延伸閱讀

影／萬坪萬里繡球花海盛開 網紅秘境新人拍抽萬元獎品

溪頭銀髮族10元優惠票漲3倍 兩園區入園費全面調漲

撐不下去了！ 南投避暑勝地「溪頭、鳳凰園區」7／1起門票調漲一成

『統創翼』 空總園區第一排，6大團隊跨界建築發表

相關新聞

防中捷事故重演 北捷擬在月台、詢問處裝「緊急停車鈕」

台中捷運昨天發生10傷1死事故，旁邊的工地吊臂從31層頂樓墜落掉進軌道內，列車仍出發撞上所致。台北市議會今進行交通部門質...

路口執法模糊空間多？這狀況4首長都說開單 北市警稱「白痴才開」

為擺脫行人地獄惡名，全台大執法，不過北市議員李傅中武今天質詢路口執法標準，發現因路口樣態千變萬化、狀況多，導致執法常有模...

達標了！北市人口今達250萬 可增第三副市長

台北市人口數於2022年跌破250萬大關，台北市長蔣萬安上任，無法再增置第三副市長；隨疫情趨緩及國境解封下，過往因滯留海...

內湖托嬰虐童案 業者勒令停業1年、罰102萬

內湖某托嬰中心日前爆發虐嬰事件，社會局今天公布調查結果，該托嬰中心因內部管理不善及延遲繳交監視器，共祭出102萬元罰鍰並...

新北2歲童專班錄取率僅1% 侯友宜：會持續增加

新北設立2歲幼兒專班，錄取率僅1％，如有200人報名，就只有2人可以錄取，議員批市府並無認真看待民眾收托需求，呼籲正視問...

小巴站點卡新店總站旁路中間 逼得駕駛涉險逆向超車引民怨

新北市捷運新店總站的小巴士站位於新店老街前，車格占據整個車道，小巴一停等就導致路段塞車，民眾只好違規跨越雙黃線，但又遭開...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦