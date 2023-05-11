萬里繡球花擴增破萬坪 異國新人來浪漫拍婚紗

令人期待的萬里繡球花季，由萬里區長粘雪琴、百大青農高逢謙與在地小農及多間店家於高家繡球花田-萬里第三園區，共同宣告萬里繡球花季正式開幕，多對異國新人穿著傳統服飾穿梭在美麗的繡球花園浪漫拍婚紗，今年園區擴增上萬坪，歡迎遊客來到園區有更多亮點可以欣賞。

萬里區長粘雪琴說，5月13日及14日連續二天下午13:14，將在園區舉辦「情定萬里‧一生一世」拋繡球拿好康活動；5月27日結合LA NEW第55屆「萬里大健走-行腳萬里‧走出健康」活動，將從野柳出發健行，途經萬里山海景點秘境，再步行到納米哥生態莊園；6月3日下午15:30 也將於萬里大鵬足湯公園舉辦「露營車活動」，現場有活力排舞、火舞、魔術等表演，還有抽獎活動，獎項包括：皇后鎮森林風車House二人套裝行程(巿價5,600元)、野柳薆悅酒店自助餐券等萬元獎品，歡迎大家一起共襄盛舉。

此外，繡球花的花語有忠貞、圓滿的意涵，花形圓且顏色繽紛，非常適合婚紗場景。在花季開幕現場洋溢濃濃浪漫喜氣氛圍，有多對新人搶拍婚紗照，而近年來更吸引許多國外訪客前來賞花，特別是東南亞國家到訪人數有明顯增加的趨勢，因此現場就可以見到多對異國新人穿著傳統服飾穿梭在美麗的繡球花園，拍攝見證愛情的美照。

萬里區長粘雪琴表示，萬里繡球花園區，歷經三年的新冠疫情，之前還曾經因為疫情嚴峻，面臨剛開幕10天就不得不關閉的困境，造成很大的虧損，但業者沒有被擊倒，仍然持續辛勤照料、培育及改良繡球花，並且逐步擴增園區今年突破萬坪，未來更將增加花卉像是海芋種植，讓民眾的賞花期可以拉長，也讓民眾來到園區有更多的特色可以欣賞。