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北市永建國小跳出巨兔 台灣燈會29作品找到新家

中央社／ 台北11日電

2023台灣燈會落幕，台北市觀傳局今天表示，已媒合29件作品找到新家，像是「兔兔餐包」跑到台東、「祖靈6號」移到北投，高達12公尺的「未來.穿梭.兔子洞」則定居永建國小。

今年台灣燈會由台北市政府主辦，台北市觀傳局長陳淑慧在閉幕時說，許多民眾關心燈飾之後會何去何從，有部分燈飾會以永續概念回收，許多作品則會由藝術家收回，剩下一部分則會開放典藏或現地保存。

觀傳局今天透過新聞稿表示，開放典藏的29件燈會作品已全數完成媒合，它們的新家遍布全台，例如大型兔子造型充氣裝置「Hi Hide」飛到金門縣林務所，由墨西哥藝術家打造的編織作品「榮容」則部分續留東區商圈。

觀傳局指出，還有多隻兔子堆疊在一起的「兔兔餐包」跑到台東縣池上鄉展示，運用木架串起數面船帆的「仁愛帆城」則移往新北市客家文化園區，以排灣族祖靈柱為意象的「祖靈6號」續展北投凱達格蘭文化館等。

台北市文山區永建國小體育館的外牆也成為燈飾新家，讓裝置藝術家陳普打造、高達12公尺的巨型作品「未來.穿梭.兔子洞」定居。校方表示，學生都非常喜歡這個作品，放學後都會圍在旁邊玩耍。

至於備受矚目的主燈「玉兔壯彩」下落，觀傳局表示，已在與3處可能移置地點積極洽談並討論可行性，預估6月底前能確定。

觀傳局 台灣燈會 藝術家 燈會

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