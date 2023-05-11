綠議員嗆貢寮海祭停辦是怕有毒趴 侯友宜：不怕、還可以抓毒犯

近日貢寮海祭停辦引發熱議，民進黨議員今質疑，為何要讓19年的文化品牌消失，批評市府放棄經營知名品牌，實則是怕有毒趴，更嗆「新北文化沙漠，還我海洋音樂祭」。新北市長侯友宜表示，他不害怕，還可以趁機抓毒犯。

市議員邱婷蔚表示，海祭因為疫情停辦三年，過去有蘇打綠、陳綺貞等有名歌手，為什麼要浪費資源，她質問侯友宜是否想要年輕人選票嗎？還是停辦海祭是因為害怕有毒趴。海祭有舉辦十九年，如今停辦還要跟全台、跟媒體解釋為什麼不辦，質疑這到底是誰的主意。

侯友宜表示，他不害怕，還可以趁機抓毒犯。現在改辦河海音樂祭，並在貢寮舉辦共享山海祭，且音樂祭在三重跟漁人碼頭舉辦，受到年輕人歡迎，邀請議員來聽看看，跟原本的做個比較。邱婷蔚說，舉辦海祭是傳統，不是換地方後交通比較方便，要來比較。

市議員翁震州表示，海祭是青春的記憶，IP形成是很難的事情，他以大港音樂祭為例，已經成為年輕人心中代表獨立音樂的標誌，過去的盛景都是來新北貢寮，在疫情前，根據2019年市府的委外報告調查，曾經1天有20萬人次來海祭，一場活動有那麼多觀光人數是很難得。

翁震洲也說，很多地下樂團都抱怨沒有找到理想舞台，這可以為年輕人創造舞台，海祭是國際大品牌，不解市府為何放棄

市議員彭一書指出，海祭過去辦了快20年，繼續辦不好嗎？他問侯友宜若中央舉辦是否會支持？認為市府也沒有要把海祭還給民眾，海祭就是要在海邊沙灘，不是在都市內。侯友宜表示，中央如果有辦就支持。

新北市觀旅局長楊宗珉表示，貢寮海祭活動朝向轉型，以貢寮地理及交通情況，研議合適的活動模式，經與地方溝通將活動時間拉長，從以往2至3天的音樂性活動，轉型為連續一個月的長態性活動。並透過活動時間軸拉長，還連結沙雕季以及東北角管理處的福隆生活節，為貢寮旅遊注入長期的活動推廣效益，給當地較佳觀光經濟模式。

楊宗珉表示，目前活動主題訂為「青春山海線-貢響山海祭」，結合青春山海線品牌主軸，自5月20日起規劃主題活動，結合當地衝浪、露營等貢寮意象，融入特色體驗，如海風瑜珈，也安排星空音樂會。