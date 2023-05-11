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貢響山海祭推露營衝浪 5月20日福隆草坪音樂會

中央社／ 新北11日電

新北市府觀光旅遊局將於20日推出「貢響山海祭」活動，營造療癒氛圍的露營帳篷及彩繪衝浪板裝置藝術，並結合在地特色的手作體驗及海風瑜珈課程，伴隨星光音樂會享受山海風情。

市府決定停辦貢寮國際海洋音樂祭，引起各界不同的討論；觀旅局今天表示，將串連「2023福隆國際沙雕藝術季」，及東北角風管處的「東北角福隆生活節」，讓貢寮的觀光旅遊成為帶狀延續性活動，而不是單次性的數日活動。

觀旅局新聞稿表示，「青春山海線—貢響山海祭」活動，將於20日至6月11日於福隆大草坪推出，以露營與衝浪為主軸，週末進駐美食餐車和文青市集攤位，規劃手作體驗及瑜珈課程。手作包含彩繪浮標小盆栽、植萃手染筷袋、創意拼豆、流體熊鑰匙圈及水晶手串等；瑜珈也讓民眾享受海風並放鬆身心靈。

觀旅局說，為讓到貢寮的民眾能享受大自然的美好，星光音樂會將在20日晚上6時登場，首週邀請浩角翔起擔任主持人，及藝人郭靜、琳誼、林吟蔚及王茉聿等人接力表演，盼帶給民眾輕鬆愉悅的夜晚。

觀光旅遊局表示，貢寮有親山近海的自然優勢，露營活動場域以各式帳篷和天幕為主，將與貢寮山海風景相互輝映。活動期間，有當地藝術家打造的彩繪衝浪板及造型三角旗裝置藝術，設計主軸為三貂角燈塔、海女文化及石花凍，歡迎民眾前往打卡、拍照。

不過，貢寮區龍門里長吳世揚告訴中央社記者，全台各地都有打卡景點，這些遊客拍完照片、打卡完就離開，很難對地方駐足長久或帶動地方經濟產業。貢寮海洋音樂祭已形成獨特的意象與文化，停辦相當可惜。

「品味貢寮」聯盟之一的蕭學苑積極營造貢寮「雞母嶺」里山地景美學，他表示，人們印象中的貢寮是海洋音樂祭、福隆沙雕季、福隆便當、吃海產、舊草嶺隧道騎腳踏車。但貢寮不是只有海洋，有高達98%以上面積是山林，有水梯田、山路、池塘、水圳、溪澗、聚落，學術上稱為「里山」區域。

蕭學苑告訴記者，市府將貢寮海祭轉型應兼顧地方觀光產業，尤其，小農市集的行銷宣傳能力與資源有限，大型活動不能只照顧民宿、旅館、便當飲食等業者，聯盟自己也開發山藥冰棒、九孔特產、可欣賞馬崗潮間帶、欣賞水T恤藝術節，盼觀旅局帶動產業經濟。

貢寮 福隆 沙雕

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